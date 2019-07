Top 5 igara koje najviše iščekujemo ovog ljeta

Kao što hollywoodski ljetni blockbusteri do golemog uspjeha Spielbergovih “Ralja” praktički nisu postojali, a sve važnije premijere čuvale su se za božićne praznike, tako ni industrija igara ne ulaže mnogo u ljetnu promociju novih naslova, a sve najvažnije igre tradicionalno čuva za jesen i zimu. Ipak, igrači koji svoje konzole nose i na more ili se ni preko ljeta ne namjeravaju odvojiti od omiljenog računala svakako nemaju razloga za brigu. U nizu najavljenih ljetnih naslova pronašli smo pet koji bi trebali zadovoljiti potrebe najšireg broja igrača, od onih koji se samo žele opustiti i zabaviti do onih koji vole izazov. Od Final Fantasy franšize pa do prave ljetne avanture Crash Team Racinga...

Borderlands 3

Kad se pojavila, izgledala je kao pucačina koja će zanimati samo čudake, ali postala je jedna od omiljenijih igara žanra: treći Borderlands bit će dostupan na Windowsima, PS4 i Xboxu, navodno donosi četiri nova lika, a premijera je najavljena za 13. rujna. Igrači će osim Pandore i njezina mjeseca moći posjećivati i druge svjetove, a kao kuriozitet izdvajamo da će igra na kojoj je Gearbox radio punih pet godina sadržavati milijun varijacija različitog oružja, uključujući oružje s nogama! Već su najavljene i Borderlands: Game of the Year Edition i Borderlands: The Handsome Collection Ultra HD.

Wolfenstein Young Blood

Upravo je objavljena dugo očekivana spinoff igra kultnog serijala. Smještena dvadesetak godina nakon recentne "Wolfenstein: The New Colossus", nova igra vrti se oko sada već odraslih B.J.-evih kćeri koje izgledaju prilično opako s oružjem u rukama. Zadatak im je, naravno, pobijediti naciste koji vladaju Europom, u igri koja mnogo više nalikuje na pravi open world od svojih prethodnica. Opake kćeri dostupne su na PlayStationu, Xboxu i PC-ju, za koji će vam trebati gomila RAM-a ako želite da igra izgleda kako treba.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Ponekad je baš teško pratiti različite narativne putove, ekspanzije, nastavke, spinoffove... serijala Final Fantasy koja ima vlastitu kultnu sljedbu i čiji uspjeh ponekad izmiče zakonima zdravog razuma. Final Fantasy XIV: Shadowbringers službeno je ekspanzija, ali igra se kao zasebna, i to vrlo razrađena igra koja je oduševila čak i kritičare koji nisu ljubitelji ove najdugovječnije gaming sapunice. Objavljena je 2. srpnja, a dostupna je za Mac, PC i PS4.

The Sinking City

Kraj lipnja bio je rezerviran za premijeru Sinking Cityja, horor avanture inspirirane radom mračnog genijalca H. P. Lovecrafta. Umjesto da gazi već ucrtanim putovima, baš kao i sama Lovecraftova djela, ova open world igra pokušava pronaći neka nova rješenja u načinu pripovijedanja, igraćoj dinamici, pa čak i upravljanju likovima, zbog čega je naišla na podijeljene reakcije publike. Dajte joj šansu - dostupna je za Windowse, PS4, Xbox i Nintendo Switch.

Crash Team Racing Nitro Fueled

Vjerojatno najljetnija igra na popisu, uz koju cijela ekipa može provesti sate blesave zabave. Crash Bandicoot kultni je Sonyjev lik, a varijanta s utrkama nešto što bi svaki fan poželio uz čašu najdražeg pića. Radi se, dakle, o klasičnoj igri koja je potpuno osvježena za PlayStation 4, baš kao što se nedavno dogodilo i s Crashovim avanturama zbog kojih su mnogi, očekujući remasterirana izdanja, na policama godinama držali prastare konzole. Dostupna je već sada, za PS4, Xbox i Nintendo Switch.