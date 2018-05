Prvi u Hrvatskoj lansirao NB-IoT mrežu za internet stvari

Hrvatski Telekom predstavio je novu mrežnu tehnologiju Narrowband IoT (NB-IoT), koja će, uvjereni su, omogućiti revoluciju na hrvatskom tržištu interneta stvari. Tehnologija je namijenjena uređajima koji nemaju potrebe za stalnom povezanošću s mrežom i šalju izuzetno male količine podatkovnog prometa bez potrebe za SMS, MMS ili glasovnom komunikacijom.

Ova bi tehnologija trebala u kratkom roku omogućiti iznimno velik broj povezanih IoT uređaja na hrvatskom tržištu te hrvatskim IT tvrtkama osigurati preduvjete za razvoj velikog broja IoT rješenja za domaće i inozemno tržište. U HT-u procjenjuju kako će do 2020. godine u Hrvatskoj takvih uređaja biti na milijune, a u svijetu čak i do 30 milijardi povezanih uređaja.

Razvoj pametnih IoT rješenja

HT, naime, želi potaknuti razvoj i korištenje tehnologije interneta stvari koja ima potencijal značajno unaprijediti kvalitetu života građana. Upravo stoga krenuli su i komercijalno s infrastrukturom koja omogućuje daljnji razvoj i realizaciju novih pametnih IT rješenja. Pogodna je za primjenu u rješenjima namijenjenima poslovnim i privatnim korisnicima kao što su sustavi za pametno parkiranje, upravljanje otpadom, praćenje kvalitete zraka, praćenje stvari i pošiljaka, pametna brojila, pametni dom, praćenje zdravstvenog stanja, lociranje članova obitelji, kućnih ljubimaca i imovine.

Kako je istaknuo Tomislav Kosanović, direktor Odjela za poslovni razvoj i upravljanje partnerima u HT-u, prednosti nove tehnologije očituju se u niskim troškovima te jednostavnom komunikacijskom modulu koji omogućuje izravno povezivanje senzora i drugih IoT uređaja na mobilnu mrežu. Drugim riječima, nije potrebna instalacija i održavanje lokalnih mreža. Zbog niske razine potrošnje energije uređaji pogonjeni ovom tehnologijom mogu u optimalnim uvjetima raditi i do deset godina bez potrebe za mijenjanjem baterije.

Ova je tehnologija utemeljena na globalnom industrijskom standardu za mobilne mreže i pruža prednosti rada u licenciranom komunikacijskom spektru. Za razliku od otvorenih sustava, NB IoT omogućava konstantno praćenje te nema rizika od prekida rada, odnosno dotoka podataka.

“Garantirana je i dugoročna opstojnost standarda s obzirom na to da su se za NB-IoT tehnologiju kroz dugoročnu strategiju poslovanja opredijelili svi veliki telekom operatori”, naglasio je Kosanović.

Ustvrdio je kako će upravo zato mnogi dobavljači IoT rješenja implementirati NB-IoT kao primarnu komunikacijsku tehnologiju pri razvoju svojih rješenja, što će osigurati dugovječnost ove tehnologije te generirati potražnju za NB-IoT uređajima i na taj način sniziti njihovu cijenu.

Poslovni i privatni korisnici IoT rješenja neće trebati dodatno ulagati u postavljanje i održavanje mreže, što će značajno smanjiti rizik ulaganja i cjelokupnu investiciju.

Sigurnost i jednostavnost

NB-IoT mrežu odlikuje odlična rasprostranjenost i visoka kvaliteta mobilnog signala u zatvorenim prostorima (npr. u podrumima), što je posebno bitno za specifične primjene poput pametnih brojila. Odlikuje je i visoka razina sigurnosti i pouzdanosti sukladno globalnim telekomunikacijskim standardima u mobilnim mrežama. To se odnosi ne samo na sigurnost podataka nego i ljudi s obzirom na to da je, primjerice, jedna od mogućih primjena NB-IoT tehnologije i u regulaciji prometa. Uređaji moraju biti opremljeni SIM karticama, a u planu je s obzirom na evoluciju i e-sim, što uglavnom ovisi o proizvođačima uređaja. Postojanje SIM kartice u svakom uređaju osigurava i točnost pri detekciji svake pojedine naprave i nadzora njena rada.

Hrvatski Telekom testirao je mrežu godinu dana u Koprivnici, a sada je i komercijalno puštena u rad. Za sada u četiri hrvatska grada, no s obzirom na interes i potražnju, NB IoT koja je bazirana na LTE tehnologiji, moguće je brzo dići i pustiti u rad i u ostalim dijelovima zemlje. Nakon uspješno završenog testiranja NB-IoT mreže u gradu Koprivnici tijekom 2017. godine, NB-IoT mreža komercijalno je već dostupna 2. svibnja 2018. – kazuje Kosanović.