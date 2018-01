Prognoze za 2018.: 'Pojavit će se aplikacije koje predviđaju što želimo'

Tri hrvatska novinara-stručnjaka za tehnologiju: Dragan Petric, Hrvoje Šarić i Danijel Lijović podijelili su s nama svoje prognoze o tome u kojem smjeru će se razvijati gadgeti ili, točnije, što možemo očekivati od novih serija smartfona u sljedećoj godini.

Danijel Lijović, Večernji list: Bez revolucije u smartfonima

U ovoj smo godini obilježili deset godina od prvog iPhonea. Pametni su telefoni strašno napredovali i u međuvremenu postali naše prvo računalo. Trend kontinuiranog brzog izbacivanja novih modela mobitela svake godine donosi tek linearni napredak u mogućnostima bez velikih iskoraka. Zato i u 2018. ne očekujem revoluciju poput savitljivog flagshipa ili posve novi koncept mobitela, nego nastavak niza i usavršavanje trenda koji smo vidjeli ove godine. U dizajnu su to širokokutni 18:9 zasloni s maksimalnim iskorištavanjem prednje površine, a u performansama jačanje mogućnosti procesora s odlikama umjetne inteligencije. Apple i Huawei ove su godine posebno naglašavali AI smjer, a u 2018. i sljedećim godinama očekujem da s marketinške strane od najava boljeg korištenja umjetne inteligencije u mobitelima dođemo do konkretnijih rezultata i većeg broja softverskih rješenja. Već imamo prvu potvrdu da će novi Xiaomijev flagship Mi7 sljedeće godine imati novi Qualcommov čipset Snapdragon 845. A posve je sigurno da će to biti slučaj i za Samsungove flagshipove Galaxy S9 i Note 9, kao i za novi Googleov Pixel. Možda i LG, za koji se nagađa da bi novi flagship LG G7 mogao izbaciti već u siječnju na CES-u.

Taj će čipset biti želja svih vodećih Android flagshipova, osim kineskog Huaweija koji ima vlastiti adut Kirin 970. Qualcomm obećava da će Snapdragon omogućiti i do 300 puta poboljšanje AI procesuiranja. Prevedeno - telefoni će postati još inteligentniji, bolje će prepoznavati naše potrebe, ali i objekte pa ćemo dobiti još kvalitetne fotografije (s posebnim naglaskom na selfijima) i još snažniji hardver za razvijanje aplikacija koje će koristiti strojno učenje. Dobit ćemo i sigurnije mobitele. Upravo će Snapdragon 845 biti prvi SoC (System on a chip) čipset koji će imati zaseban sigurnosni procesor što će omogućiti sigurnije čuvanje otiska prsta, očitanja zjenice oka, mobilno plaćanje, a možda čak i kriptiranje poruka u chat servisima. Osim boljih fotografija, vrijeme je i za kvalitetnija videa u visokim rezolucijama, a to će donijeti i kvalitetnija iskustva mobilne virtualne stvarnosti. Još kad konačno ne budemo trebali pričati o poboljšanjima trajanja.

Dragan Petric, izvršni urednik BUG-a: Promjene na nekoliko fronti

Idućih mjeseci tržište mobitela doživjet će - konačno - promjene na nekoliko fronti. Najuočljivija je potpuno novi „form factor" koji dolazi kao posljedica uvođenja takozvanih „bezel-less" ekrana, dakle ekrana bez obruba. Zapravo, riječ je o ekranima s omjerom stranica 16:9 koji nudi puno bolji omjer korisne površine u odnosu na cijelu prednju plohu mobitela i koji, najčešće, uopće nemaju obruba sa strane, dok im je s gornje i donje strane obrub debeo svega nekoliko milimetara. Takvi su ekrani daleko praktičniji za svakodnevnu upotrebu jer su prilagođeni danas najčešćoj radnji pri korištenju mobitela - „skrolanju". Proizvođači, uz to, kako bi ostvarili što veći postotak iskoristive površine telefona, sve češće urezuju „notch" oko selfi-kamere i senzora koji su smješteni pokraj nje, nudeći naizgled neprirodan oblik ekrana, ali s druge strane i modernu, prepoznatljivu i inovativnu estetiku uređaja. U 2018. ovakav form factor telefona doći će s flagship kategorije telefona i među mid-range i jeftine uređaje pa će potpuno zavladati tržištem.

Pokloni za tehno frikove:

Druga je bitna promjena odumiranje 3,5-mm audiopriključka. Sve će manje proizvođača telefona ostavljati ovaj element na svojim modelima u 2018., jednostavno jer bežičnim slušalicama rapidno raste kvaliteta zvuka uz istodobno padanje cijene. Tijekom 2018. postat će posve uobičajeno da se glazba s mobilnih uređaja sluša bežično, putem Bluetootha. S top-klase mobitela u onu cjenovno primamljiviju stići će i čuveni IP67 certifikat (ili barem neki sličan njemu) s kojim je telefon osiguran od oštećenja u slučaju da padne u vodu ili se jako zapraši. Možemo očekivati i bolje dualne kamere na jeftinijim mobitelima, kao i mogućnost bežičnog punjenja baterije. Kako bi kategorija flagshipa i dalje imala smisla nakon što i jeftiniji uređaji dobiju sva svojstva top-modela, u 2018. će flagship modeli ponuditi softverske inovacije koje su procesorski vrlo zahtjevne. Tako će se pojavljivati sve više primjena mobitela iz domene dopunjene stvarnosti, nadogradnje operativnog sustava postat će brže i bezbolnije, telefoni će sve intenzivnije koristiti tehnologije umjetne inteligencije i sve će više kineskih proizvođača ući u društvo globalnih „prvoligaša".

Hrvoje Šarić, Ohoho.hr: Mobiteli - dom umjetne inteligencije

Kraj je godine tradicionalno vrijeme kada sumiramo događanja u ovoj, ali i pokušavamo predvidjeti što će nam donijeti nova godina. Tehnološke kompanije, mediji i analitičari naveliko nagađaju o trendovima u 2018. Prognoze se, dakako, razlikuju, ali postoji četiri-pet pojmova koje spominju svi odreda. Jedan od njih je umjetna inteligencija. Ta se tehnologija već spustila u mase i uselila u naše mobitele. U 2018. još će se više raširiti, ali nažalost mi - koji govorimo „malim" jezicima kao što je hrvatski - još nećemo osjetiti njezine pune efekte jer nije realno očekivati da će Alexa, Siri, Google Assistant, Cortana ili Bixby već sljedeće godine progovoriti hrvatski.

Svejedno, pojavit će se aplikacije koje predviđaju što želimo, a sučelje će sve više komunicirati kao „živi čovjek", a ne stroj. Primjerice, mobiteli će snimati sve bolje fotografije, jer će sami predvidjeti što i kako želimo snimiti. Znatno će se poboljšati uređivanje videa pa ćemo snimati više „pokretnih slika" umjesto statičnih fotografija. Takozvani botovi igrat će još veću ulogu; zamijenit će ljude u korisničkoj službi. „Pravi" roboti odnijet će još više poslova. Nažalost, neće se ostvariti želje 40 posto ispitanih u istraživanju Deloittea koji očekuju da će roboti raditi umjesto njih - a oni primati plaću. I u Europi će IT dobiti na važnosti, jer 2018. je godina implementacije Zakona o zaštiti podataka (GDPR). Informatičari će se morati boriti sa sve većim cyber-prijetnjama. Nove rizike donijet će poplava raznih uređaja koji se spajaju na „internet stvari". Ipak, ljudi će i dalje stvarati najveći promet na internetu jer ćemo mobitele još više koristiti umjesto TV-a: Deloitte predviđa da će 50 posto odraslih imati barem dvije medijske pretplate na mobitelu. U 2018. godini 70 posto velikih tvrtki koristit će umjetnu inteligenciju, a 20% najpametnijih koristit će je za poslovne odluke, previđa Forrester.

Takozvani big data omogućit će još veće napretke u zdravstvu. S druge strane, mediji će se naći u još većim teškoćama zbog poplave lažnih vijesti s društvenih mreža. No te će se mreže koristiti i za prijenos novca, predviđa Juniper: plaćat ćemo jedan drugome kavu preko Facebooka, unaprijed.

Pogledajte i video 5 najboljih mobitela 2017.: