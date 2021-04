Povijesni let Ingenuityja na Marsu trajao je 40 sekundi

Nakon odgode, konačno je prvi put u povijesti na Marsu let obavila prva letjelica napravljena ljudskom rukom – kroz tanku atmosferu Crvenog planeta vinuo se Ingenuity!

NASA je jučer objavila crno-bijelu fotografiju koju je lebdeći snimio sam Ingenuity, a bila je to njegova sjena u trenucima kada je lebdio iznad površine planeta koji je posljednjih godina cilj čovjekovih nastojanja u osvajanju svemira. Mali helikopterić koji je na Mars stigao pričvršćen za rover Perseverance pri letu koristi kameru kojom navigira, odnosno kojom kontrolira visinu leta, tj. udaljenost od tla.

Nadograđivali softver

Ovaj dron napravljen je u NASA-inu Jet Propulsion Laboratoryju, a njegovu misiju, koja je zapravo svojevrsna demonstracija tehnologije, podupiru praktički svi za let relevantni odjeli NASA-e na više lokacija. Uspjeh Ingenuityja je ključan, o podacima koji će se dobiti s njegovih letova ovisi čak i otvaranje cijele jedne grane znanosti o svemiru, ali i proširivanje mogućnosti da čovjek doista jednom osnuje koloniju na Marsu. Da je let Ingenuityja doista postignuće praktički toliko kao i prvi let braće Wright, svjedoče i druge fotografije koje je snimio Perseverance, a prikazuju mali helikopter u letu iznad tla Marsa. K tome, Ingenuity je uspješno poletio, ali se podjednako uspješno i spustio te će zato moći ponoviti ovaj povijesni događaj, upravo poput braće Wright prije gotovo 120 godina.

One hrabrije procjene ne govore samo o proširenju proučavanja mogućnosti čovjekova odlaska na Mars, već i letove na drugim, zahtjevnijim destinacijama poput Venere ili Saturnova mjeseca Titana. No do tada uživajmo u činjenici da je 1,8 kg teški minihelikopter uspio iznad tla Marsa provesti 40 sekundi. Dogodilo se to u ranojutarnjim satima u ponedjeljak, ovaj put ipak prema planu, tri sata nakon dovršetka priprema. Riječ je bila o jednostavnom dostignuću, zadatak je bio da se Ingenuity digne na visinu od tri metra, provede na toj visini oko pola minute, a onda se spusti na svoje nogare. Odmah su napravljene i prve fotografije s te prve ljudskom rukom napravljene letjelice koja je na Marsu uzletjela i ponovo se spustila, a sve su u izravnom prijenosu pratili inženjeri JPL-a. Prvi se let trebao dogoditi 9. travnja, no testiranje elisa nije uspjelo pa je trebalo neko vrijeme da se nadogradi Ingenuityjev softver, odnosno dorađene su komande za taj prvi let koji je sada, eto, konačno uspio.

Podsjetimo, atmosfera Marsa je tek 1 posto gustoće atmosfere Zemlje pa je iznimno teško postići uzgon. Tome su NASA-ini inženjeri doskočili na način da su dizajnirali veće elise, dugačke su 1,2 metra, a vrte se puno brže nego što bi bilo potrebno da ovaj helikopter mora poletjeti na Zemlji.

Povećali broj misija

Također, dodatna je prepreka i činjenica da je na Marsu iznimno hladno s noćnim temperaturama koje padaju i do -90 Celzijevih stupnjeva, a za ponovno punjenje baterija i održavanje svojih komponenti može koristiti samo solarnu energiju. Nakon ovog uspjeha u NASA-i je samopouzdanje znatno naraslo pa će sada američka Nacionalna svemirska agencija s više samopouzdanja mali helikopter poslati u još nekoliko misija uz ranije planirane. Što će se sve raditi s Ingenuityjem, vidjet ćemo sljedećih tjedana. Inače, njegova misija odvojena je od one rovera Perseverance iako su na Mars stigli zajedno. Rover traži moguće tragove nekadašnjeg života na Crvenom planetu, a helikopter je demonstracijska misija koja treba pokazati može li se kroz tanku Marsovu atmosferu uopće letjeti.