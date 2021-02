NASA objavila snimku trenutka slijetanja na Mars: 'Za one koji su se pitali kako to izgleda'

Nakon što su prošli tjedan objavljene fotografije uspješnog slijetanja NASA-ine letjelice Perseverance na površinu Marsa, objavljene su i snimke ključnog trenutka slijetanja.

Na početku snimke letjelica je na udaljenosti oko 11 kilometara od površine. Tijekom snimke može se vidjeti kako otpada toplotni štit, koji je letjelicu štitio tijekom ulaska u atmosferu Marsa.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ