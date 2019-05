Mračni dijelovi Lastova i Petrove gore idealni su za astrofotografije

Sve je počelo s fotografijom kometa Hale-Bopp, koju je skupina entuzijasta i zaljubljenika u zvjezdano nebo fotografirala u ožujku 1997. godine s Japetića.

– Sve nas je zanimala astronomija pa smo se okupili i povezali preko, za današnje pojmove, zastarjelih internetskih stranica – objašnjava Boris Štromar, koji je dvije godine nakon toga s ekipom zaljubljenika u zvijezde osnovao Astronomsko društvo Beskraj.

Astronomija kao hobi

Društvo kojem je Štromar i predsjednik danas broji 60-ak članova. Tijekom proteklih godina, od fotografije prvog kometa, snimili su brojne astrofotografije. Najbolje od njih mogu se razgledati u zagrebačkom Tehničkom muzeju, u kojem Astronomsko društvo izložbom najljepših fotografija hrvatskog zvjezdanog obilježava i svoj 20. rođendan.

– Taj prvi prizor zvjezdanog neba koje smo išli gledati bio je nešto neopisivo. Nevjerojatno sjajan i velik komet sve nas je oduševio – prisjeća se Štromar.

Na fotografijama u Tehničkom muzeju mogu se vidjeti i brojna druga nebeska tijela, objekti i pojave poput velike galaktike u Andromedi, maglice u Orionu, ostaci eksplozije supernove…

Članovi Beskraja koji su sve zabilježili fotoobjektivom uglavnom se amaterski, iz hobija, bave astronomijom. No, Boris Štromar ističe kako je za neke od njih baš aktivnost u udruzi bila odskočna daska da se zvijezdama počnu i profesionalno baviti. Astrofotografija, ističu oni, nije nimalo jednostavna. Zahtijeva puno kvalitetne opreme, pripreme, put do dobro odabrane, tamne lokacije, pažljivu obradu… Rezultat svega su atraktivne fotografije koje se na zagrebačkoj izložbi mogu razgledati do 20. lipnja.

Turističke destinacije

– Velika je prednost Hrvatske što i dalje ima mračnih dijelova, a najbolje lokacije su Lastovo, Mazin, Petrova gora, Petrov vrh kraj Daruvara – kaže Boris Štromar.

Ističe ipak da se i u Hrvatskoj pojavljuje problem sve jačeg svjetlosnog onečišćenja. A kada bi se ta mračna područja zaštitila, mogla bi postati izvrsne turističke destinacije, dodaje.

– Već sada turisti dolaze zbog mračnih dijelova, ali to je još uvijek na individualnoj razini. Zato smo mi odlučili nominirati Petrovu goru kao međunarodni park tamnog neba i nadamo se da će uskoro dobiti tu titulu – poručuje Štromar.