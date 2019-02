Moderan alat bez kojeg u današnje doba više nitko ne može raditi ni opstati

Umjetna inteligenciju mnogi još ne tumače na pravi način. A ona je zapravo već sadržana u mnogim funkcijama i mogućnostima kojima se svakodnevno služimo. Primjerice, kada objavljujemo fotografiju na Facebooku, automatski se upogone četiri skupa algoritama koji u sebi imaju sadržanu umjetnu inteligenciju. Jedan API ili skup algoritama identificira okolinu na fotografiji, drugi detektira objekte, treći detektira lica i četvrti je namijenjen otkrivanju je li netko možda nasilan na slici.

Sve su to mali AI sustavi. Siri, Cortana, i ostali virtualni osobni asistenti također pripadaju umjetnoj inteligenciji, no mnogi AI razumijevaju kao nešto i magično što se može vidjeti tek na filmovima, kazao je Ulli Waltinger, voditelj istraživačke grupe za strojnu inteligenciju te osnivač i suvoditelj Siemens AI Laba predstavljajući nedavno osnovani posebni odjel Siemensa.

– Umjetna inteligencija moderan je alat koji postoji već niz godina, no sada je u fokusu jer je sve primjenjivija, a uz pomoć strojnog i dubokog učenja koristi se na niz razina i napreduje – kazuje U. Waltinger i dodaje – kako u se oni Siemens Labu za razliku od Facebooka i Googlea bave primjenom AI-ja u industriji. Ili kako predvidjeti optimizirati proizvodne procese, predvidjeti anomalije, gužve u prometu, mrežama – objašnjava Ulli te pritom upozorava na rizike jer, kako kaže, u industriji ne može i ne smije biti grešaka, ne može se dogoditi da AI nije dovoljno istrenirana ili da se koristi zbunjujućim i na krivi način upotrijebljenim podacima. Na tome još uvijek ima mnogo posla, ističe Ulli Waltinger. Kao primjer ‘zanimljivih’ nesporazuma AI-ja jest tzv. Hathaway effect, kada je dionica tvrtke Warena Buffeta – Berkshire Hathaway naglo skočila nakon izlaska filma glumice Anne Hathaway.

Automatizirani, robotizirani programi za trgovanje pokupili su s interneta priču o “Hathaway” kao IMDb-ovu Star Meteru, i primijenili ga na burzi, to je bilo dobro po Buffeta, no za industrijsku primjenu umjetne inteligencije baš i ne, kaže Ulli. Pokazalo je da su sustavi iznimno ranjivi te da ‘blackbox’ ili sustav samostalnog odlučivanja griješi jer nema sve informacije. Stoga je digitalizacija tvrtki posebna avantura jer sustavi su kompleksni te mora biti učinjena na pravi način, smatra Ulli. AI sada može prepoznavati fotografije, može ih uz dovoljno podataka sama napraviti. Uostalom na dražbi je već bila prva AI slika Rembrandta. Uskoro će biti moguće samo na temelju opisa napraviti potpuno lažne fotografije. AI je jednostavno i prevariti posebice u segmentu računalnog vida, što je primjerice kod autonomne vožnje poprilično rizično.

Stoga su automobili bez vozača još daleko jer moraju, pojednostavnjeno rečeno, još štošta naučiti. Onaj tko poznaje sustav može ga vrlo jednostavno zlorabiti. U Siemensu je umjetna inteligencija jedan od ključnih segmenata na koji su fokusirani. Veliki napredak umjetne inteligencije u zadnjih nekoliko godina temelji se na značajnom napretku upravo strojnog i dubokog učenja što je zapravo statistika na steroidima tako će se i nastaviti u smislu uspostavljanja uzoraka i veće iskoristivosti.

– Povezivost i podaci bitan su dio cijele priče i naravno sigurnost, zaključuje U. Waltinger, Kompanije koje sada ljubomorno čuvaju svoje podatke morat će ih dijeliti žele li imati dobrobiti od AI-ja ili korisne i učinkoviti sustave i poslovne modele. To je poseban izazov - smatra Ulli Waltinger te tvrdi – AI već čini da strojevi obavljaju inteligentne zadatke, baš kao i ljudi, a za pet godina neće postojati proizvod koji nije napravljen bez pomoći Ai-ja, i to od početnog dizajniranja, proizvodnog procesa pa sve do prodaje.