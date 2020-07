Mladi Hrvatske prvaci su u digitalnim vještinama

Među državama članicama EU-a Hrvatska je imala najveći udio pojedinaca u dobi od 16 do 24 godine s osnovnim ili višim osnovnim ukupnim digitalnim vještinama (97%), a slijede Estonija, Litva i Nizozemska (sve tri 93%), kao i Grčka (92% ).

S druge strane, najmanji udjeli zabilježeni su u Rumunjskoj (56%), Bugarskoj (58%), Italiji (65%), Mađarskoj (68%), Latviji i Luksemburgu (obje 75%).

U 2019. godini četvero od pet mladih (80%) u dobi od 16 do 24 godine u Europskoj uniji (EU) imalo je osnovne ili više osnovne digitalne vještine. To je za 24 postotna boda (pp) više od udjela osoba od 16 do 74 godine (56%).

Foto: Eurostat