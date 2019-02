Lider koji je pokazao zube Trumpu i nije pristao na ucjenu koja mu je mogla naštetiti

Jeff Bezos, najbogatiji čovjek na svijetu, osnivač i šef američkog online trgovinskog diva Amazona i vlasnik uglednog The Washington Posta, protekli mjesec bio je zvijezda u gotovo svim važnim i manje važnim medijima.

Na naslovnice je dospio jer je objavio da se razvodi nakon 25 godina braka.

Učinio je to korektno, tvitom je obavijestio javnost, a ni ostavljena supruga MacKenzie nije iskazivala potrebu za dodatnom dramom. Naravno, unatoč njihovu nastojanju, a izdali su i zajedničko priopćenje, nisu uspjeli u nakani da se ne diže medijska prašina.

I kako to obično biva, iscurile su intimne poruke i fotografije koje je razmjenjivao s ljubavnicom prije nego što je okončao brak. Objavio ih je tabloid National Enquirer. Navodno je razvod zatražio tek nakon što je doznao da će ih Enquirer objaviti, da smanji štetu i medijsku pompu oko cijele priče.

Prljavi igraju prljavo

Curenje fotografija i prljavog rublja nije neobično ni neočekivano posebice u svijetu slavnih, bogatih i moćnih, stoga je i Bezosova priča punila portale i društvene mreže. Vijek vijesti, koji je trenutačno na snazi u online svijetu, dovoljno je kratak da svatko tko je po nečemu zanimljiv to jednako tako prestane biti u roku od nekoliko sati. Razvod se obavi brzo. Vijest, raspodjela imovine, ljubavnice i poruke i to je otprilike to.

No Enquirerovi postupci i curenje fotki potaknuli su sumnju kod Bezosa te je pokrenuo privatnu istragu. Tu valja ponovno naglasiti kontekst priče jer Jeff Bezos, naime, posjeduje svoju medijsku kuću i to ni manje ni više nego ugledni The Washington Post. I njegove sumnje, kako ih je kasnije i iskazao, bile su zapravo opravdane, sumnjao je da ga Enquirer zbog političkog usmjerenja The Washington Posta, koje je antitrumpovsko, želi diskreditirati. The Washington Post izvještavao je o Enquirerovoj sprezi s predsjednikom SAD-a, kao i o Trumpovoj ljubavnici.

Jeff Bezos vjenčao se s MacKenzie prije svog tridesetog rođendana i brak je potrajao sljedećih 25 godina, a sada je okrenuo novi list

Tu dolazimo do druge, važnije priče i razloga zbog kojeg je Bezos ponovno završio na naslovnicama, ovoga puta uz ovacije mnogih koji bi ga najradije potapšali po ramenu. Ovoga puta Bezos je bio proaktivan i prvi krenuo te samostalno izazvao medijsku buru svojom reakcijom i od klasičnog bogataša u krizi srednjih godina koji skuplja ljubavnice prometnuo se u odlučnog čovjeka s ispravnim stavom i ponašanjem.

Naime, odbio je ucjenu i sve javno objavio. Učinio je to u pismu naslovljenom “Ne, hvala, g. Pecker”, koje se odnosi na šefa American Media Inc. (AMI), izdavačke kuće u čijem je vlasništvu Enquirer, objavljenom na Mediumu. Objavio je emailove koji su mu stigli iz Enquirera.

Ne pristaje na ucjene

A sukus priče jest da su prijetili kako će objaviti njegove privatne, eksplicitne fotografije ako on službeno ne potvrdi da izvještavanje Enquirera nije bilo politički motivirano. Naime, u AMI-ju su ljutiti zbog pisanja The Washington Posta te su pribjegli prljavim metodama. Email je Bezos u cijelosti objavio, pa tako i opise, odnosno ono što Enquirer tvrdi da ima, a to su selfiji ispod pojasa, fotografiju Bezosa bez majice s telefonom u ruci, selfi cijelog tijela u donjem rublju te fotografije i poruke od ljubavnice.

Jon Fine, odvjetnik AMI-ja, tražio je da Bezos u jednima i drugima prihvatljivom mediju objavi kako nema nikakvih saznanja ili osnova za sumnju da je Enquirerovo izvještavanje bilo politički motivirano ili pod utjecajem političke, a zauzvrat AMI pristaje da neće objaviti, distribuirati, dijeliti ili opisivati neobjavljene poruke i fotografije.

“Umjesto da pristanem na iznudu i ucjenu, odlučio sam objaviti točno ono što su oni poslali meni unatoč sramoćenju kojim mi prijete. Ovdje je riječ o puno važnijim stvarima. Ako ja na svom položaju ne mogu stati na kraj ovoj ucjeni, kako mogu drugi ljudi”, napisao je Bezos te dodao kako nijedan pravi novinar ne bi predložio ništa poput onog što se predlaže njemu.

“Neću objaviti neugodne informacije o vama ako vi učinite nešto za mene. Ako to ne napravite brzo, objavit ću te neugodne informacije.” To je ucjena, napisao je Bezos.

Naglasio je kako mu je vlasništvo nad Washington Postom donijelo niz neprijatelja među kojima i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji ga često napada. S druge strane, David Pecker, šef AMI-ja, zapravo je dugogodišnji Trumpov čovjek od povjerenja. U prosincu su tužitelji u New Yorku AMI-ju dali imunitet koji ih je spasio od daljnjeg progona u zamjenu za njihovu suradnju u istrazi o Trumpovoj predsjedničkoj kampanji i navodnim isplatama za ušutkavanje Playboyeva modela. AMI je tako priznao kako su se koordinirali s njegovom kampanjom da bi otkupili, ali ne i objavili priču o Karen McDougal, modelu koji je tvrdio da je bio u vezi s Trumpom.

Priznali su da su radili u suglasnosti s kampanjom da joj se plati 150.000 dolara za priču i zatim je zataškali. Trump je u više navrata jasno iskazao bijes zbog načina na koji Washington Post, čiji je Bezos vlasnik, piše o njemu. S druge strane, predsjednik AMI-ja David Pecker za sobom vuče više optužbi kako je koristio Enquirer u političke svrhe, napisao je Bezos.

“Neizbježno je kako da određeni moćni ljudi koji su predmet članaka u Washington Postu pogrešno zaključiti da sam im ja neprijatelj. Predsjednik Trump jedan je od tih ljudi, što je očito po njegovim brojnim tvitovima”, kazao je Bezos.

Strastveni inovator

No tko je zapravo milijarder Jeff Bezos? Rođen je 1964. godine, i to u braku tinejdžera. Njegova majka imala je tek 16 godina kada je Jeff ugledao svijet, a njegov otac dvije godine više. Pobjegli su Meksiko kako bi se vjenčali i odgajali dijete. Nije im uspjelo. Otac se propio i rastava je bila neizbježna. Uskoro je majka našla novu ljubav, Kubanca Miguela Bezosa za kojeg se udala te vratila u SAD, a tada četverogodišnji Jeff dobio je novo prezime Bezos. Kako voli isticati, pa i tvitati, “osvojio je lutriju s takvom majkom, hvala joj doslovno na svemu”. No relativno siromašno djetinjstvo, kažu njegovi prijatelji, vjerojatno je u njemu pobudilo ambicije i opsesiju uspjehom. Bezos je sve odradio “po špagi”, školovanje mu je išlo besprijekorno. Studirao je na Princetonu i jedno vrijeme mislio da će se posvetiti teorijskoj fizici, no ambicija je prevladala pa se zaposlio u financijskoj industriji u New Yorku. Nije prestao razmišljati o stvarima koje se događaju oko njega. Primjerice, zapazio je da se tada, u 90-ima, da se korištenje webova povećava 2300 posto godišnje. “Nikada nisam vidio ni čuo da nešto raste toliko brzo”, kazao je. Upravo ovo zapažanje natjeralo ga je da proba iskoristiti moment ekstremnog rasta te otvori online knjižaru s milijunima naslova, nešto što jednostavno ne može postojati u fizičkom svijetu.

U to vrijeme Bezos je imao 30 godina i već je bio oženjen godinu dana. Rekao je tada svojoj supruzi: “Želim dati otkaz i okušati se u vlastitom biznisu.” Nije bio siguran u uspjeh, no jednostavno nije htio propustiti priliku da pokuša i, ako treba, propadne poput mnogih startupa. Podržala ga je.

Bezos zapravo nije time nije iskočio sa svog puta, skretanje je zapravo bio siguran posao u financijskoj industriji, a ne pokušaj novog inventivnog biznisa. Jer još kao mladić bavio se inovacijama. Osmislio je automatska vrata i izradio ih od guma punjenih cementom, probao je napraviti solarno kuhalo, nije uspio... no to su sve bili tinejdžerski pokušaji. Ipak, upravo ta strast prema inovacijama i vlastitom poslu bila je presudna da ovoga puta zreliji i pun znanja proba kapitalizirati dotadašnje iskustvo.

Od garaže do Amazona

Nisu ga svi podržali, no kako često zna isticati Jeff Bezos, njegov životni moto jest da svakako treba riskirati. – Ako možete zamisliti sebe u dubokoj starosti od, primjerice, 90 godina, pokušajte zamisliti da se i tada pitate “jesam li trebao pokušati ući u novi biznis, preseliti se, kupiti nešto, odustati...”, pitajte se bilo što. Ako vam uspije ubaciti se u ulogu, znat ćete i odgovor. Meni je moj test kazao da će mi biti neizmjerno žao ako ne pokušam pokrenuti Amazon. I isplatilo se – kaže.

Na samom početku Jeff je radio doslovno sve, istovarivao i nosio knjige u skladište, a kako sam kaže, jedna od tadašnjih želja bila mu je da jednom ima i dostavni lift.

Bezos se, kao što je poznato, nije zadržao samo na knjigama, već je od Amazona napravio najveću svjetsku internetsku trgovinu. A ono što je genijalno primijenio u svom poslu jest odnos s korisnicima. Ako ste ikada kupovali na Amazonu ili tek skidali online audioknjige ili digitalne knjige te vam je u tom procesu nešto zaštekalo, vjerojatno ste i iskusili način na koji posluju, koliko brige i volje iskazuju za kupca, pa čak i malog kupca iz Hrvatske. Upravo je taj odnos u kombinaciji s ponudom polučio uspjeh. Amazon se toliko razgranao, dostavlja doslovno sve. No Bezos nije stao s inovacijama, posebice tehnološkim pa tako ima i svoj svemirski projekt.

Trenutačno se, istina, bavi privatnim stvarima, no ne sumnjamo da će ponovno uhvatiti konce biznisa i dodatno ga unaprijediti. Ta tek mu je 55.

Na čelu Forbesove liste najbogatijih ljudi svijeta Jeff Bezos (55) do 1994. godine je radio kao investicijski (hedge fond) menadžer, a onda je iz svoje garaže odlučio pokrenuti online knjižaru Amazon.com. S Amazonom je potom izašao na burzu te počeo širiti asortiman online prodaje tvrtke. Prošle godine zasjeo je na čelo Forbesove liste najbogatijih ljudi svijeta. Potkraj 2017. već je vrijedio više od 100 milijardi dolara te je prestigao Billa Gatesa. Vrijednost njegove imovine sada se procjenjuje na 112 milijardi dolara.

