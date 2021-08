'Leteći objekt iz 2017. svemirski je brod ili antena izvanzemaljaca'

Jesmo li sami ili nismo? Jesu li nas posjetili ili nisu? Vjerojatno su ovo dva najčešće postavljana pitanja kada se o svemiru i mogućem životu u njemu radi. Međutim, prije četiri godine rasprava u ovom kontekstu dobila je novo ubrzanje, a znanost novu dilemu koju bi trebala razjasniti.

Jer, tada je pokraj Sunca i Zemlje projurio objekt prilično čudna oblika čija je putanja jasno naznačivala kako se radi o predmetu koji je doletio negdje izvan našega Sunčeva sustava. Taj je objekt dugačak oko 400 metara oblika cigare ostavio otvorenim mnoga pitanja iako se većina znanstvenika složila kako se mora raditi o kometu ili asteroidu koji je stigao iz nekog susjednog sustava. ‘Oumuamua, što na havajskom znači glasnik izdaleka koji stiže prvi, doista i jest prvo zabilježeno međuzvjezdano tijelo koje je prošlo Sunčevim sustavom. Našim je sustavom ovo tijelo oblika cigare prošlo brzinom oko 64.000 km/h. Praktično je njegova pojava u Sunčevu sustavu potvrdila ono na što se sumnjalo desetljećima, a to je kako je zapravo moguće da različiti objekti iz drugih sličnih sustava u svemiru prolaze našom galaktikom.

Time se otvaraju i mogućnosti proučavanja planetarnih sustava izvan Mliječne staze. Havajsko ime je čudnovati objekt dobio i zato što ga je primijetio istraživač Robert Weryk koristeći se teleskopom Pan-STARRS-1 na havajskoj zvjezdarnici Haleakali. Interesantno je kod ‘Oumuamue da njegova orbita ide daleko od glavnih planeta našeg sustava pa i Sunca, što bi bila uobičajena karakteristika asteroida u Sunčevu sustavu. Nije sasvim jasno, međutim, što je zapravo ovaj objekt. Radi li se možda o međuzvjezdanom kometu ili o svemirskom komadu leda? Ili čak o olupini nekakvog izvanzemaljskog svemirskog broda? Dva astronoma s američkog sveučilišta Arizona State ponudila su jedno sasvim logično objašnjenje

Foto: Pixabay

. ‘Oumuamua je odlomljeni komad udaljenog planeta koji pripada nekoj zvijezdi. Taj komad odlomljen je nekada davno zbog udara asteroida nakon što je krenuo na put kroz svemir, tvrde Alan Jackson i Steven Desch.

– Držimo ovo naše istraživanje uzbudljivim jer smo vjerojatno razriješili misterij podrijetla ‘Oumuamue te možemo s razumnom vjerojatnošću prepoznati ga kao komad egzoplutonovskog planeta, odnosno planeta nalik na Pluton koji se nalazi negdje u nekom drugom solarnom sustavu. Do sada nismo imali načina doznati imaju li drugi solarni sustavi ‘plutolike’ planete, a sada smo vidjeli jedan njegov komad koji prolazi pokraj Zemlje – kaže dr. Desch u izjavi koja je dio priopćenja Američke geofizikalne unije.

Ne slaže se tek nekoliko astronoma da bi se moglo raditi o točnom objašnjenju podrijetla ‘Oumuamue, no svi se također slažu kako je i dalje otvoreno mnogo pitanja.

Jedan je od tih znanstvenika i Avi Loeb koji je jedan od najuglednijih svjetskih teorijskih fizičara, astrofizičara i kozmologa. Ovaj izraelsko-američki znanstvenik iznimno je zaslužan za ove grane svjetske znanosti o čemu govori i najdugovječnija profesura na katedri Odjela za astronomiju Sveučilišta Harvard. Tako se njegove tvrdnje kako se sigurno radi o objektu izvanzemaljskog podrijetla, solarnom jedru, anteni pa čak i svemirskom brodu ne mogu smatrati neozbiljnima. Dapače, nedavno je Loeb predstavio i projekt kojim će se tražiti takvi objekti, financiran doniranim novcem – Projekt Galileo. Korištenjem postojećih i novih teleskopa sistematski će se tražiti tajnoviti objekti koji bi mogli biti i sateliti koji se skrivaju u Zemljinoj orbiti, međuzvjezdani objekti, bilo da su prirodni bilo napravljeni, pa čak i nepoznati leteći objekti u Zemljinoj atmosferi.

– Nije zaista bitno radi li se o objektu prirodnog podrijetla ili nekom ostatku. Počnemo li gledati, pronaći ćemo nešto novo – rekao je Loeb.

Napisao je ovaj znanstvenik i knjigu o cigarolikom svemirskom objektu koji je prošao našim sustavom. U “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” tvrdi kako je ‘Oumuamua neka vrsta izvanzemaljske tehnologije. Nakon što je knjiga izašla, tvrdi Loeb, s njim je kontaktiralo nekoliko bogatih osoba koje su, bez nagovaranja, ponudile sredstva za takva istraživanje. Četiri su pak donirale ukupno 1,75 milijuna dolara, što je dovoljno da on i pokrene planove za takvo istraživanje. Sastavio je istraživačku momčad u koju je uključeno nekoliko poznatih astronoma i istraživača iz drugih polja iako on priznaje da nisu svi kojima je prišao dijelili njegov entuzijazam.

– Znanstvena zajednica morala bi biti otvorenija. Tako se postiže napredak – rekao je za ugledni znanstveni časopis Science Loeb. Kako je objašnjeno na stranicama Projekta Galileo, cilj je pokrenuti potragu za izvanzemaljskim tehnološkim potpisima izvanzemaljskih civilizacija prikupljenima na različite načine na temelju sustavnog istraživanja koje je transparentno i neovisno potvrđeno. Ovo istraživanje bilo bi komplementarno tradicionalnom istraživanju SETI, znamenitom programu Search for Extraterrestrial Intelligence, samo što se ovdje istražuju fizički objekti, a ne elektromagnetski signali povezani s izvanzemaljskom tehnološkom opremom. Znači, Loeb ne smatra da radi nešto neobično, već samo nastavlja istraživanja na ona postojeća, kojima je također cilj potvrda postojanja izvanzemaljskog života, odnosno inteligencije, negdje u svemiru. U Projektu Galileo koristit će se postojeći i budući teleskopi poput opservatorija Vera C. Rubin u Čileu koji je upravo u izgradnji. Cilj je, dakle, pronalazak još nekih objekata poput ‘Oumuamue.

Rano prepoznavanje takvih objekata moglo bi dati istraživačima više vremena da ih prouče nego ova dva mjeseca, koliko su imali da razgledaju ‘Oumuamuu nakon što je otišao izvan dometa naših teleskopa. Nada je da će se stvoriti čak i svemirska misija kako bi se takvi ‘gosti’ proučavali i iz vrlo velike blizine. Pri čemu izraelsko-američki znanstvenik očekuje da će u tome sudjelovati i druge svemirske i znanstvene agencije.

Takva je ideja, znači, kod ozbiljnog broja znanstvenika izazvala pozitivno uzbuđenje, poglavito kod onih koji vjeruju u mogućnost izvanzemaljskog života u svemiru ili šansi da je on u nekom trenutku dotaknuo Zemlju na ovaj ili onaj način. Ideja presretanja nekog novog objekta sličnog ‘Oumuamui privlačna je sa znanstvenog stajališta. Ali, Loeb nije jedini koji razmišlja na takav način. Alan Fitzsimmons s Queen’s University Belfast, jedan od vodećih znanstvenika u istraživanju ‘Oumuamue koje je organizirao International Space Science Institutea, ističe kako već postoje mreže koje češljaju podatke prikupljene teleskopima radi pronalaženja međuzvjezdanih objekata koji putuju prema našem sustavu.

Također, Europska svemirska agencija radi na misiji Comet Interceptor koja bi trebala biti pokrenuta 2028., a koju će se postaviti u orbitu planeta čekajući da se pojavi prikladna meta, bilo da se radi o kometu bilo o međuzvjezdanom objektu, pri čemu se neće brzati u zaključivanju. Znanstvena zajednica jedva čeka na neko takvo otkriće, kaže Fitzsimmons. Da postoji i organiziran dosje o događajima koji ostaju neobjašnjeni pa se u njihovu slučaju ne može isključiti da se radi o izvanzemaljskim objektima, poznato je od prošlog mjeseca. Tada je američkom Kongresu predočen izvještaj u kojem su predstavljena 144 takva događaja koje su zabilježili vojni ili obavještajni izvori neidentificiranih zračnih fenomena, odnosno – neidentificiranih letećih objekata. U tom je izvještaju zaključeno kako se vjerojatno radi o fizičkim objektima, a ne optičkim ili atmosferskim fenomenima, no podaci su prešturi da bi se zaključilo je li riječ o nekakvoj vrsti otpada ili nefunkcionalne letjelice zemaljskog podrijetla koji bi možda bili i ostaci kakve tajne operacije neke od supersila. No, Avi Loeb nije ni očekivao da će se u nekom takvom dokumentu naći i priznanje kako se doista radi o izvanzemaljskom letećem sustavu ili nekom njegovu ostatku ili olupini.

Foto: ESO/K. Meech et al.

– Vlada je prekonzervativna organizacija da bi se nešto takvoga dogodilo, zapravo su oni najkonzervativnija organizacija – rekao je, pri čemu mu je jako zanimljiva izjava koja dolazi iz američke administracije prema kojoj oni i ne znaju što bi to bili neidentificirani zračni fenomeni. Projektom Galileo nastojat će se napraviti što je moguće oštrije fotografije eventualnih novih objekata koji uđu u Sunčev sustav. Loeb se uzda u moć današnje tehnologije kojom je teleskopom leće promjera jednog metra na udaljenosti od jednog kilometra moguće prepoznati detalj velik tek jedan milimetar. Takav je instrument moguće dobiti odmah, i to po cijeni ne višoj od 500.000 dolara.

Njegov je plan postaviti na desetke takvih teleskopa na strateške položaje po zemaljskoj kugli čiji bi zadatak bio pregledavati nebo u potrazi za nekim novim zračnim fenomenima koje ne bismo odmah znati prepoznati. A sve je zapravo traženje odgovora na pitanje jesmo li bili posjećeni u 4,5 milijardi godina dugoj povijesti Zemlje. Onaj ambiciozniji cilj Projekta Galileo bavio bi se traženjem, i Loeb se nada, otkrivanjem nepoznatih satelita u Zemljinoj orbiti koristeći se tehnologijama umjetne inteligencije kako bi se lakše proučili podaci s postojećih teleskopa. I opet je znanstvenik upozoren kako i takav sustav već postoji, iz očitih razloga američka vlada već koristi takve sofisticirane sustave praktično cijele orbite te može uočiti svaki predmet veći od 10 centimetara. Vojska u tom slučaju teško da bi nešto prepustila slučajnosti.

Loeb se ne da pa sumnje kolega naziva predrasudom. Ima dosta čvrst temelj za svoje razmišljanje jer teoretizira kako objekata iz drugih sustava ima u našem sustavu, u kojem su zaostali jer su izgubili energiju te ovdje naprosto zapeli. Čak je 2019. prijavio otkriće prvog meteora međuzvjezdanog podrijetla.

VIDEO: Hrvatska obilježava Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti