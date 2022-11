Kroz suradnju s Infineonom FER dobiva pristup najnovijim tehnološkim dostignućima u području mikroelektronike

Infineon Austria i Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva pokrenuli su akademsku suradnju u području energetske elektronike. Suradnja će unaprijediti budući razvoj energetski učinkovitih tehnologija za doprinos dekarbonizaciji te ojačati jedno od ključnih područja europskog stručnog znanja u području mikroelektronike.

Suradnja je usmjerena na istraživanje i razvoj mikroelektroničkih rješenja koja sustavno smanjuju potrošnju energije, kao i na obrazovanje u ovim područjima istraživanja. To, primjerice, uključuje elektromobilnost ili energetski učinkovitu proizvodnju te prijenos i korištenje električne energije. Trajanje ove akademske suradnje inicijalno je određeno na šest godina, a voditelj projekta je prof. dr. sc. Željko Jakopović. Suradnja je dio posvećenosti poduzeća Infineon Austria važnim projektima od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike (IPCEI ME).

- Konkretna znanstvena i tehnološka rješenja u energetskoj elektronici mogu značajno doprinijeti ostvarenju klimatskih ciljeva. Da bi se došlo do takvih rješenja, potrebno je još više ispreplesti stručno znanje iz područja znanstvenog istraživanja i obrazovanja s postojećim industrijskim primjenama, a to je upravo ono što radimo. Nazivamo to našom 'Mission Future' i drago nam je što pritom surađujemo s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te što zajedno unapređujemo položaj Europe kao centra za razvoj poluvodiča. Ovo je jedinstvena prilika mladim istraživačima da razvijaju karijeru u veoma atraktivnom tehničkom polju, čineći pritom naš svijet sigurnijim i ekološki prihvatljivijim mjestom, objašnjava Sabine Herlitschka, glavna izvršna direktorica poduzeća Infineon Technologies Austrija AG.

- Na FER-u smo vrlo zadovoljni jačanjem suradnje s Infineonom, globalnim liderom i jednom od najvažnijih europskih elektroničkih kompanija. Suradnja je i dokaz kvalitete i potencijala FER-a u istraživanju i razvoju sustava energetske elektronike, kao i privlačnosti izvrsnim mladim talentima. Vjerujem da ćemo biti vrlo zadovoljni ovom suradnjom i da ćemo zajedno otvarati nove prilike, smatra dekan FER-a, prof. dr. sc. Vedran Bilas.

- Siguran sam da će ovaj projekt akademske suradnje između Infineona i FER-a značajno doprinijeti kompetencijama naše grupe za energetsku elektroniku (eng. Power Electronics Group), ali i drugima na FER-u u području znanstvenog istraživanja i nastave. Predviđeno sudjelovanje eminentnih stručnjaka Infineona u nastavnom procesu putem pozvanih predavanja i radionica omogućit će našim studentima i istraživačima izravan pristup najnovijim tehnološkim dostignućima u području mikroelektronike, učinskih poluvodičkih komponenata te odgovarajućim primjenama u području energetske elektronike, istaknuo je voditelj projekta, prof. dr. sc. Željko Jakopović.

Istraživanje stabilnosti mreže, elektromobilnosti i inteligentnih sustava upravljanja.

Naglasak akademske suradnje biti će na rješenjima za energetski učinkovite proizvode. To uključuje razvoj teoretskih koncepata za stabilnost energetskih mreža, istraživački rad u polju elektromobilnosti te poboljšanje uštede energije putem inteligentnih sustava upravljanja, npr. putem algoritama, umjetne inteligencije ili strojnog učenja. Nadalje, radit će se na razvoju metoda dizajna i ispitivanja za analogne i digitalne krugove te krugove s mješovitim signalima za proizvode energetske elektronike.

Kako bi se kroz suradnju doprinijelo proširenju europske baze talenata iz STEM područja, partneri također planiraju na FER-u provesti posebne obrazovne programe vezane uz energetsku elektroniku. Usporedno s time, poduzeće Infineon Austria studentima će nuditi niz usluga, od tematskih radionica i podrške studentima na doktorskom studiju do ponude praksi u industriji za studente na prijediplomskim i diplomskim studijima.