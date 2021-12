Korlević o otkriću vode na Marsu: 'Pa to već znamo, prave nas blesavima i skreću pažnju'

Otkrili su vodu na Marsu. Pa koji je to put da se otkrije voda na Marsu?! To je sasvim očekivano i u tome nema ništa posebno. Znamo da tamo ima vode, to je činjenica, a ovo što nam sad poručuju je da smo svi blesavi. Pa jasno da ima vode na Marsu, tamo su ledene pustinje.

Komentirao je tako hrvatski astronom Korado Korlević priopćenja Europske svemirske agencije (ESA) da Mars ima svoju verziju Velikoga kanjona, a znanstvenici su otkrili u njemu "značajne količine vode". Voda je otkrivena orbiterom koji kruži oko Marsa, kako navodi CNN. Orbiter ExoMars Trace Gas, lansiran 2016. u zajedničkoj misiji ESA-e i ruskog Roskosmosa, detektirao je vodu u dolini Valles Marineris na Marsu.

Taj kanjon je deset puta duži, pet puta dublji i 20 puta širi od Velikoga kanjona u SAD-u. Voda je otkrivena ispod površine sistema kanjona, pomoću instrumenta koji mjeri nivo hidrogena u prvome metru površine Marsa. Autor studije Igor Mitrofanov, vodeći istraživač na neutronskom teleskopu FREND, izjavio je da se pomoću orbitera može provjeriti što se događa do jednog metra ispod površine Marsa.

- Ono što je najvažnije je da možemo locirati 'oaze' bogate vodom, koje nisu mogle biti otkrivene ranijim instrumentima. Pod pretpostavkom da je hidrogen koji vidimo vezan u molekule vode, izgleda da je oko 40 posto materijala neposredno ispod površine u tom regionu voda - objasnio je Mitrofanov.

Suautor studije, Aleksej Malahov, viši suradnik Instituta za svemirska istraživanja Ruske akademije znanosti, objasnio je da se može zaključiti koliko vode ima u zemljištu na osnovi toga koliko neutrona taj instrument emitira, jer suho tlo emitira više neutrona nego vlažno. Otkriće u dolini Valles Marineris, piše CNN, baca novo svjetlo na tu regiju kao intrigantnu lokaciju za moguće ljudske misije u godinama koje dolaze, a osobito u svjetlu činjenice da bi otkrivena voda mogla biti mnogo pristupačnija od izvora vode koji su dosad otkriveni.

- Tresla se brda rodio se miš. U ovom ‘otkriću’ nema apsolutno ničega novog, ničega konkretnog. Očito se želi prebaciti fokus s nekih tema pa su otkrili vodu na Marsu po 100. put. Uz to, donose nam magmatske stijene koje već imamo na Zemlji, pa i mi u Višnjanu, a ne meke stijene, koje su potrebne - pojasnio je Korado Korlević.

Voda koja je otkrivena nalazi se ispod površine sustava kanjona, a detektirao ju je instrument nazvan FREND.

O kolikom je području riječ, najbolje govori podatak da je površina tog područja kanjona Valles Marineris usporediva s površinom Nizozemske.