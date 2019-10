'Otklonjene teškoće u pristupu internetu, uzrok je bio hakerski napad'

Teleoperater A1 Hrvatska objavio je kako su otklonjene sve poteškoće u pristupu web sadržajima za sve korisnike A1 mobilnih i fiksnih usluga, koje su imali tijekom dana.

Zbog poteškoća zamijećenih danas u 17,35 sati bilo je otežano pristupanje sadržajima na web-u za sve korisnike A1 mobilnih i fiksnih usluga.

"Uzrok je internetski napad s više računala (DDoS), od kojeg smo štitili naše korisnike, uslijed čega je došlo do otežanog korištenja web usluga", ističe se u priopćenju Korporativnih komunikacija A1 Hrvatska d.o.o.

"Zahvaljujući brzoj intervenciji naših stručnjaka, promet je većim dijelom uspostavljen u manje od jednog sata. Za vrijeme trajanja poteškoća niti u jednom trenutku nije bilo prekida ostalih telekomunikacijskih usluga. Iskreno se ispričavamo svim našim korisnicima koji su imali poteškoća u korištenju naših usluga", dodaje se u priopćenju.

