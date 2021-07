Kazne za svjetlosno zagađenje u nas su od 25 do 100 tisuća kuna

Fotopolucija je krivac za uginuće milijarda ptica u većim gradovima diljem svijeta. Svjetlosno onečišćenje, koje se proučava posljednjih pedesetak godina, smeta im u orijentaciji pa se u punoj brzini leta zabijaju u staklene stijene na neboderima i zgradama. Na fotopoluciju su među prvima su upozoravali astronomi koji zbog javne rasvjete više nisu mogli proučavati zvijezde, no s vremenom je postalo jasno da javna rasvjeta ubija ptice i druge životinje.

Philadelphija prigušuje svjetla

BBC je izvijestio o Stephenu Maciejewskom, volonteru neprofitne organizacije za zaštitu životinja, koji u Philadelphiji svakog jutra skuplja uginule ptice s pločnika i zelenih površina. Uginule ptice trpa u vreće, a one ošamućene i ozlijeđene miče da ih automobili ne pregaze. Obično skupi po dvadesetak lešina, no jednog je dana naišao na čak 400 mrtvih ptica. Uzrok pomora bila je za ptice fatalna kombinacija fotopolucije, niskih oblaka, magle i kiše.

– Ptice su letjele prilično nisko i svjetla su ih privukla – rekao je ornitolog Jason Weckstein sa Sveučilišta Drexel. Objasnio je da ptice selice obično koriste zvijezde kao pomoć u navigaciji. Dezorijentirane, skrenule su s puta i razbile se o staklene prepreke. Nakon tog pomora izrađen je projekt “Lights Out Philly” i pao je dogovor vlasnika zgrada i stanara da se ugase ili priguše svjetla između ponoći i 6 ujutro. Akcija se sada širi SAD-om gdje, prema nekim procjenama, na taj način ugiba između 100 milijuna i milijardu ptica godišnje.

– To nije nacionalno, državno ili gradsko pitanje, to je svjetsko pitanje – smatra Weckstein. Znanstvenici upozoravaju da pravilna izmjena ritma noći i dana biljkama i životinjama daje signale za prirodne cikluse hranjenja, parenja i migracija, no čovjek umjetnom rasvjetom remeti taj ritam. Danas se oko velikih osvijetljenih gradova svjetlo može širiti i do 240 kilometara. Tako sove, na primjer, teže dolaze do hrane zbog viška svjetla koje im sužuje teritorij za lov. Poznato je da umjetna rasvjeta izaziva i masovne pomore kukaca koje mame žarulje, pa ili se sprže na njima ili zbog svjetla ne mogu pronaći hranu. Krijesnicama, na primjer, umjetna rasvjeta smeta pri parenju jer može zbuniti mužjaka koji traži ženku. Poznat je i znanstveno opisan slučaj dezorijentacije mladih morskih kornjača na putu od gnijezda do mora. Kornjače se legu noću i orijentiraju se prema gradijentu Mjeseca i bljeskanja morskih valova. No, ako se plaža osvijetli, gube se crne siluete predmeta u okolici, pa se kornjače okreću prema gradu i stradavaju pod kotačima ili ih zgrabe predatori. Rješenje je pronađeno u postavljaju pregrade koje stvaraju umjetnu crnu siluetu oko gnijezda, pa im je vidljiv samo put koji vodi do mora.

Ruskin Hartley, izvršni direktor međunarodne udruge Dark-Sky, ističe da ni čovjek nije imun na štetne posljedice umjerenog svjetla koje utječe na razinu melatonina, mijenja ritam spavanja, dovodi do poremećaja raspoloženja.

Hrvatska ima zakon od 2019.

Problem je lako rješiv, a doprinos može dati svatko tko smanji razinu svjetla bilo gašenjem, smanjenjem intenziteta bilo navlačenjem roleta ili zavjesa. Jedno od rješenja je i postavljanje tzv. pametne javne LED rasvjete, na koju su prešli i brojni gradovi i općine u Hrvatskoj.

Hrvatska je tek 2019. godine donijela Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji, uz ostalo, propisuje i masne kazne. Od 25 do 100 tisuća kuna kazne može dobiti operator vanjske rasvjete ako, primjerice, postavi svjetiljke tako da svijetle u horizont i iznad njega.

