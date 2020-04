Algebra radi punom snagom u čak 160 virtualnih učionica

U Algebri, jednoj od najbrže rastućih obrazovnih grupacija u Hrvatskoj, učinili su sve da ostanu u vrhu obrazovnih institucija. Kako kažu, na obavijest Kriznog stožera civilne zaštite o zatvaranju škola i fakulteta Algebra je promptno reagirala, zaustavila nastavne procese u fizičkim učionicama na svim lokacijama u Hrvatskoj i odmah pokrenula prve edukacije u virtualnim predavaonicama. Stručni timovi Algebre koji već godinama organiziraju izvedbu programa obrazovanja, specijalističkih edukacija, preddiplomskih i diplomskih studija u online formatu, u svega tjedan dana povećali su virtualne kapacitete na 160 učionica i 400 nastavnika.

Uz postojeće virtualne učionice i kabinete opremljene telekonferencijskom opremom, u tjedan dana osposobljeni su svi kapaciteti, tako da se edukacije održavaju u više od 160 virtualnih učionica. Većina edukacija nastavlja se održavati po postojećem rasporedu, a isto vrijedi i za novonajavljene početke programa obrazovanja odraslih, pripreme za državnu maturu, projektne radionice digitalne akademije i specijalističkih seminara.

Prve edukacije počele su još u 21. ožujka u pulskoj poslovnici Algebre i riječ je o programima pripreme za maturu. S obzirom na to da svako edukacijsko područje ima svojih specifičnosti, u Algebri se u izvedbi nastave koristi nekoliko tehnoloških platformi, upravo s ciljem da se polaznicima i studentima osigura najbolje i prilagođeno iskustvo. Primjerice, programi obrazovanja te specijalističke IT i poslovne edukacije kao i do sada održavaju se na platformi Adobe Connect, osim programa Cisco akademije za koji je odabran Skype.

Preddiplomski i diplomski studiji, koji su ovaj semestar zbog stranih predavača i studenata u izolaciji krenuli s predavanjima i vježbama na Skypeu, premješteni su u međuvremenu također na Connect dok se MBA program, zbog kompatibilnosti s partnerskim Kelley School of Business provodi na Zoom platformi. Školarci koji pohađaju program Digitalne akademije nastavljaju po redovnom rasporedu na platformi Microsoft Teams, a pripreme za državnu maturu su uspješno transformirane na Connect.

Ovisno o platformi i potrebama specifičnog kolegija ili modula, polaznicima i studentima prenose se sadržaj prezentacije i digitalizirani zapis ploče, ali i video s predavačem. Interakcija sa studentima i polaznicima može se obavljati kao i u učionici kada je riječ o manjim grupama, i to u trenucima kada predavač omogući glasovnu komunikaciju.

Chat sustav omogućen je cijelo vrijeme i preko njega se postavljaju brza pitanja i traže odgovori na kvizove. Uz samog predavača, u nastavi uvijek sudjeluju i moderatori koji prate kvalitetu komunikacije i daju po potrebi podršku studentima i polaznicima.

– Prve povratne informacije koje smo dobili od polaznika i nastavnika iznimno su pozitivne. Algebrini studenti su se očekivano brzo prilagodili i spremno ukazuju na moguća poboljšanja u digitalnom okruženju. S druge strane, gotovo nitko od pojedinaca u obrazovanju odraslih nije otkazao, kao ni maturanti koji se dodatno pripremaju za ispite državne mature. Pogotovo nas veseli i prihvaćanje online edukacije od firmi i organizacija kad smo ih obavijestili da prelazimo u virtualne učionice – rekao je Igor Kundić, član uprave Algebre.

Preddiplomski, diplomski i MBA studiji provode se isključivo iz zagrebačkih online kabineta i predavaonica, no zanimljivo je da će se programi obrazovanja odraslih, pripreme za maturu, specijalističke edukacije organizirati kao i do sada iz više centara: Pule, Osijeka, Splita i Zagreba. Ispitni centar za polaganje međunarodnih certifikata funkcionira čak i na fizičkim lokacijama, s obzirom na to da je riječ o individualnim polaganjima koja se provode u prostorima koji imaju izolirana i kamerama nadzirana ispitna mjesta za kandidate, pojačano se čiste, opremljena su sredstvima za dezinfekciju i ne zahtijevaju bliski kontakt s ispitivačem. – Osim zahtjevnih tehnoloških promjena, možda najveći dio posla obavljen je u dodatnom osposobljavanju nastavnika.

Uz postojećih 100 nastavnika, asistenata i predavača koji već provode edukacije u virtualnim učionicama, provedeni su dodatni treninzi za još 300 nastavnika za odgovarajuće online alate i metodologije izlaganja. U ovom trenutku se preraspodjelom internih ljudi i angažmanom novih specijalista osigurava i 20 dodatnih moderatora te stručnjaka za podršku polaznicima i nastavnicima u novootvorenim virtualnim učionicama – pojasnio je Tomislav Dominković, predsjednik uprave Algebre. Po pitanju interne organizacije, svi odjeli u Algebri redovno funkcioniraju iako su određene mjere za zaposlenike roditelje s manjom djecom te zaposlenike s kroničnim bolestima, kojima su izdane smjernice za rad od kuće. Uz nastavne aktivnosti, projekti iz područja kao što su digitalno izdavaštvo, konzalting, e-learning i međunarodni projekti provode se po inicijalnim planovima. Intenzivno se radi i na procjeni mogućih učinaka na sigurnost zaposlenika i poslovanje kako bi studiji i sva druga obrazovanja mogli funkcionirati na daljinu i uz eventualne dodatne mjere koje bi mogao proglasiti Krizni stožer civilne zaštite.

– Na početku smo nove ere u kojoj više neće biti apsolutnog povrtaka na staro – kako sa strane polaznika koji su morali masovno prihvatiti online učenje tako i sa strane nas kao organizacije koja je napravila ovako veliku tranziciju u virtualne učionica i povukla gotovo sve zaposlenike u “home office” – istaknuo je Hrvoje Balen, član uprave Algebre.. •

Toni Milun obara rekorde

Besplatni sadržaji za online učenje matematike na portalu ToniMilun.hr u ovih su dana, kada većina učenika prati školsko gradivo od kuće, traženiji i posjećeniji no ikad prije. Tijekom proteklih tjedana portal ToniMilun.hr, koji djeluje u sklopu Algebra grupe, dnevno je posjećivalo i koristilo gotovo devet puta više aktivnih korisnika nego što je iznosio prosjek za prošli mjesec. Svi materijali potpuno su besplatno dostupni i nastavnicima koji provode online nastavu u redovnom obrazovanju te se dogovorom s Ministarstvom znanosti i obrazovanja potiče da koriste matematičke videomaterijale kao nadopunu svojim predavanjima. Toni je objavio i niz videosadržaja koji objašnjavaju matematičke aspekte širenja pandemije koronavirusa, gdje se mladima objašnjava opasnost širenja kroz funkciju eksponencijalnog rasta. Ovog časa to su i najgledaniji videomaterijali koje je u samo pet dana pregledalo više od 50.000 pojedinaca. Na portalu Tonija Miluna ujedno je počela i nova sezona Toni Milun Lige, kviz-natjecanja koje je Toni osmislio u suradnji s poznatim kviz-autorom Joškom Lokasom i partnerima Podravkom, Algebrom i digitalnom agencijom Euroart93.