Obucite se i odredite radno vrijeme: Stručnjaci otkrivaju kako da si olakšate rad od kuće

Neki rad od kuće smatraju privilegijom, ali ne i kada živite s cimerima, nemate radni stol, a ured vam je mala kuhinja. Barem tako tvrdi JT, analitičar za New York Post.



Ovaj 27-godišnjak ne bi imao ovakve probleme da njegov poslodavac nije odlučio kako će zaposlenici raditi od kuće idućih nekoliko tjedana zbog koronavirusa.



"Ne žalim se, shvaćam koliko je ovo opasno i da žele zaštiti druge, ali ipak osjećam da sam frustriran. Nemam veliki ekran, bežični miš, a radni stol mi je krevet. Mogu otići raditi u kafić, ali opet ni to nije uredu."

Kako pravilno oprati ruke pogledajte u videu:

Stručnjaci su otkrili kako da poslodavci olakšaju sebi i zaposlenicima rad od kuće.



Videopozivi umjesto običnih poziva i poruka

Možete komunicirati i putem telefona, ali lakše je razumijeti što ljudi žele reći ako ih vidite, pa zato birajte video pozive. Sve što vam treba je laptop, tablet ili mobitel da organizirate sastanak s kolegama.



Provjeravajte radnike

Kada ste svi u uredu možete lako doći do nekoga i vidjeti kako napreduje ono na čemu rade i trebaju li kakvu pomoć, a sada je to ipak malo teže. Stručnjaci savjetuju da redovito provjeravate svoj tim putem videopoziva ili telefona i pitate ih trebaju li nešto od vas, kažete im što želite od njih i saznate kako sve napreduje.



Obucite se

Nećete biti toliko produktivni i nećete shvatiti posao ozbiljno ako ste i dalje u pidžami, zato se obavezno ujutro prije obaveza umijte i obucite udobnu odjeću.



Radno vrijeme

Dogovorite se s cimerima i obitelji od kad do kad ćete raditi, a to znači da nećete moći ići u trgovinu kupovati namirnice za vrijeme radnog vremena. Također, ako imate važne pozive maknite se iz prostorije gdje vam je obitelj, partner ili cimer kako ne biste njih ometali.