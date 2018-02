Kako internetom sresti ljubav iz mladih dana, plaćati račune, rezervirati hotel...

Stariji ljudi znaju reći da ne koriste internet jer im on nije potreban. Tu su samo djelomično u pravu, jer ga koriste, a da to ni ne znaju. Primjerice, lijekove koje im propisuje njihov liječnik zahvaljujući sustavu e-recepta mogu podići u bilo kojoj ljekarni u Hrvatskoj. Podižu li novac na bankomatu također koriste internet kojim je bankomat povezan s njihovom bankom. To su samo neki od primjera nesvjesnog korištenja interneta, a odlučite li ga koristiti svjesno možete bitno lakše obavljati svakodnevne obveze i život učiniti ljepšim.

Naš poznati glumac Otokar Levaj (74) danas je u sretnom braku zahvaljujući Facebooku. Umirovljena zvijezda zagrebačkog kazališta Komedija je sa slikaricom i kostimografkinjom Rutom Knežević, koja je preminula od Alzheimerove bolesti bio 30 godina. Mislio je da se više neće zaljubiti, sve dok na društvenoj mreži nije vidio profil svoje srednjoškolske ljubavi, Zagrepčanke Dunje Bedenko (73).

- Dunja i ja smo se voljeli u mladosti, ali život nas je odveo na različite strane. Ja sam gradio glumačku karijeru, a ona je otišla u Ameriku i dočekala mirovinu kao vrhunska medicinska sestra u bolnici u Orlandu - objasnio je Otokar. Nakon nekoliko mjeseci dopisivanja, Dunja je došla na odmor u Hrvatsku i tada su započeli svoju ljubavnu vezu.

- Dunja je rastavljena, ja sam udovac i tako smo se ponovno spojili. Nikad nisam izgubio vjeru u ljubav, ali sam se pomalo iznenadio da sam se ponovno zaljubio - rekao je novinarima Otokar najavljujući vjenčanje na Floridi u prosincu 2015. Svake godine par dolazi na ljetovanje u Hrvatsku, a glumac je sa svojim sinovima Markom i Marinom te kćeri Elom u kontaktu pomoću društvenih mreža. Oto rado snima u Hrvatskoj, a tekstove počinje učiti još u Americi jer mu ih redatelji šalju mailom. S obzirom na to da je generacija 60 plus u posljednje vrijeme najbrže rastuća grupa na Facebooku, za vjerovati je da će biti sve više ovako sretnih priča do kojih ne bi došlo bez interneta.

Mnoge banke danas nude uslugu internetskog bankarstva. Njome možete izbjeći odlazak u banku i čekanje u redu na šalteru kako biste platili račune. Sve možete obaviti iz udobnosti svog doma i pritom uštedjeti na troškovima odlaska do banke, parkiranja, itd, a banke za takve transakcije naplaćuju manju proviziju nego kad dođete na šalter. Naravno, plaćanja možete obaviti i ako ste na putu, potrebna vam je samo internetska veza. Dodatna prednost je i to što u svako doba imate točan pregled stanja na računu.

Internetom možete isplanirati putovanja i rezervirati apartman ili sobu u hotelu. Dodatna prednost aplikacija s pomoću kojih se to radi je u tome da svaki gost ocjenjuje kvalitetu smještaja, te oni s čijom uslugom turisti nisu bili zadovoljni vrlo brzo ispadaju iz igre. A kad krenete na željenu destinaciju vaš pametni telefon pokazat će vam put i uputiti vas do obližnjeg restorana. Pri tom možete saznati njegovo radno vrijeme i ima li slobodnih mjesta.

Također više nije potrebno da odlazite do kina ili kazališta kako bi unaprijed kupili ulaznice za hit predstave. Možete ih nabaviti internetom, isprintati i bezbrižno otići uživati u umjetnosti. Sličan princip vrijedi i za avionske karte koje možete kupiti kad su najpovoljnije i smanjiti vrijeme čekanja na aerodromskim šalterima.

Naravno, i trgovci su odlučili iskoristiti prednosti interneta tako da danas robu iz čitavog svijeta možete kupiti pomoću svog računala, tableta ili pametnog telefona, a isporučit će vam ju na kućnu adresu. Tako možete kupiti i "špeceraj" i izbjeći njegovo nošenje do kuće.

Večernji list među prvima je prepoznao važnost interneta, tako da informacije iz vaših omiljenih dnevnih novina možete čitati pomoću računala i pametnih spravica, a u posljednje vrijeme na Večernjakovu web portalu možete pratiti i zanimljive video sadržaje. I ostali mediji ne žele propustiti prednosti digitalizacije, pa mnoge radiopostaje emitiraju internetski live stream, što njihovoj publici omogućava da ih sluša gotovo bilo gdje na svijetu.

Ljubitelji kuhanja došli su na svoje jer na mreži mogu pronaći toliko recepata koliko ih nema niti jedna tiskana kuharica, a na forumima mogu i raspraviti kako da njihov specijalitet drugi puta ispadne ukusniji.

Više kretanja preporučuje se ljudima u svakoj životnoj dobi, a u praćenju jeste li zadovoljili propisanu dnevnu normu pomoći će vam internetske aplikacije.

Što se sve može pomoću interneta nitko ne može nabrojati jer se svaki dan pojavljuju nove, maštovite aplikacije, koje vaš život čine jednostavnijim i ljepšim. Stoga ne okolišajte, nego čim prije počnite svjesno koristiti Internet.

