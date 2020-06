Jedan sat za apsolutno sve!

Kada nam je na test došao novi Huawei Watch GT 2e, većina je pomislila još jedan pametni sat, što novo može ponuditi. Huawei satovi su uvijek izgledali odlično, pogotovo za neku business casual varijantu odijevanja, ali nedostajala im je prava sportska inačica. Upravo to smo dobili s modelom GT 2e

Sat izgleda slično kao i prethodnici, ali vidi se novi smjer u dizajnu. I dalje se radi o modernom i elegantnom izgledu, a izdržljivi okvir od nehrđajućeg čelika besprijekorno se spaja s raznobojnim sportskim remenima i garantira udobno korištenje.

Foto: Huawei

Dizajneri su srećom mislili na to da će se sat koristiti i za vježbanje, pa za razliku od mnogih drugih gumbi za funkcije ne strše van i nećete ih slučajno pritisnuti kada imate zglob u drugačijem položaju, npr. prilikom dizanja utega ili sličnih vježbi snage.

100 načina vježbanja.. Da, 100!

Najbolji pametni satovi danas imaju pregršt mogućnosti i odavno su postali puno više od uređaja koji samo pokazuje vrijeme, a prvi pogled na Huawei Watch GT 2e otkriva da se radi o baš takvom uređaju. Kada bi nas pitali što nam prvo pada na pamet kada pomislimo na druženje s njim zadnja 2 tjedna, prva asocijacija je količina raspoloživih način vježbanja. Huawei je uključio 100 načina koji pomažu svima, od profesionalaca do onih koji tek počinju s nekim sportom ili vježbanjem, s praćenjem svih bitnih podataka koji su vam potrebni. Da krenemo nabrajati koje sve sportove i vježbe može pratiti GT 2e trebala bi vam pauza za ručak dok sve pročitate pa ćemo skratiti priču, ukratko, ako se bavite nekom tjelovježbom, GT 2e vam je na raspolaganju.

Ako se ipak pitate koji su to sve sportovi osim trčanja, hodanja ili vožnje bicikla, nabrojati ćemo samo neke poput vožnje skateboarda, baleta, trbušnog plesa, HIIT treninga (high intensity interval training ako niste upoznati sa skraćenicom), do parkoura. Nažalost, kako nismo baš vješti u svim ovim disciplinama, a orijentalni pojas oko struka za trbušni ples nam većini ne stoji baš saliveno, ne možemo potvrditi kako možete iskoristiti podatke koje vam GT 2e pruža, ali ono što znamo je da je prokleto točan tamo gdje smo ga probali.

Foto: Huawei

Sportovi i aktivnosti poput trčanja, vježbanja u teretani, brzog hodanja ili bili kakvog biciklizma rade odlično. Čak i u usporedbi sa specijaliziranim uređajima, ili ručnim mjerenjem udaljenosti pomoću raznih distance calculator web stranica, podaci su ili isti ili vrlo slični, u svakom slučaju pouzdani i možete ih smatrati točnima bez rezerve. Primjerice, krug oko Jaruna je pokazao razliku od 50 metara u odnosu na ručno mjerenje, a tempo praktički u sekundu točan kada smo na kraju zbrojili vrijeme i pretrčanu udaljenost. Slično je i sa otkucajima srca, teško je usporediti s nekim profesionalnim aparatom, jer ne nosimo baš EKG monitor svugdje sa nama, ali u usporedbi s drugim modelima radi se o istim brojkama ili 1-2 otkucaja odstupanja.

Osim „rundanja“ krugova po kvartu, sat prati i druge vrste biciklizma, pa ga čak i BMX vozači koriste za treninge.

Kolega triatlonac iz ureda je isprobao plivanje na svojoj redovnoj udaljenosti preko dugog vikenda i potvrdio da točno mjeri udaljenost i zamahe rukom, a iznenadio se kada je vidio koliko je ustvari kalorija potrošio. Valjda zato i izgleda kao anatomski atlas u odnosu na nas „ležerne“ varijante sportaša. Osim što je dobar za praćenje vježbanja, Huawei Watch GT 2e odlično služi i kao monitor dnevnih aktivnosti. Ako ga nosite cijelo vrijeme, sat konstantno prati otkucaje srca i ostale aktivnosti te vam pruža uvid u dnevne, tjedne i mjesečne statistike. Od ostalih statistika, tu su neizostavni dnevni broj koraka, sve moguće statistike otkucaja srca, pa čak i kvaliteta sna sa detaljnim grafikonima. Da bi to vidjeli, morate stalno nositi sat sa sobom, čak i dok spavate, ali isplati se vidjeti kako nam tijelo ustvari reagira u snu na nemirne snove ili na buđenje usred noći. Tu je i SpO2 senzor pomoću kojeg sat mjeri razinu kisika u krvi. Sad se pitate treba li vam to uopće i je li to samo marketinški trik? Da, nećete ga najvjerojatnije koristiti svaki dan, ali vrlo niska razina SpO2 može rezultirati ozbiljnim simptomima poput nedostatka energije, umora i blage glavobolje, pa će vam sat dati do znanja kada dođete do točke gdje može nastati ozbiljan problem ili ako imate probleme sa spavanjem.

Foto: Huawei

Mjesečne statistike nismo uspjeli vidjeti, ali osjećaj da napredujete iz dana u dan vas nekako tjera da radite još više koraka, trčite još brže i nekako živite zdravije. Dobili smo dojam da se nekako natječemo sami sa sobom kako bi iz dana u dan imali bolje statse.

Baterija od 14 dana

Huawei tvrdi da baterija traje do 14 dana i to je nešto što smo od prve svi uočili i nekako bili najskeptičniji. Naravno da to ne znači da ćete vježbati 24 sata dnevno i da će baterija držati 2 tjedna, ali bilo je zanimljivo nakon tjedan dana vidjeti da nismo ni blizu kraja baterije. Ok, radilo se dnevnom vježbanju od 25 minuta do sat vremena, ali ipak smo koristili i GPS, razne načine vježbanja i uglavnom smo ga nosili stalno.

Svakako se radi o dobrim rezultatima i jednom kada se upoznate sa satom, vjerujem da bi mogli izvući iz njega garantirane brojke. Definitvno rezultati koje ne očekujete baš od velikog 1,39 inčni AMOLED ekrana i jakog procesora.

Huawei Watch GT 2e nas je oduševio, što dizajnom, što sitnicama koje život znače, a možda najviše pristupačnom cijenom za uređaj koji karakteristikama puca na sam vrh. Još kad bi bar imali vremena naučiti sve sportove koje podržava…

Sadržaj omogućio Huawei.