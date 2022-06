Hrvatski znanstvenici istražuju nastanak Sunca i povijest Mliječne staze

Objavljena je treća tranša podataka koje je prikupio europski satelit Gaia. Riječ je o satelitu koji je lansirala Europska svemirska agencija ESA u prosincu 2013. godine s ciljem da se stvori najveća i najpreciznija trodimenzionalna karta naše galaksije Mliječne staze mjerenjem položaja, udaljenost i kretanja zvijezda, a sve do sada nedostižnom preciznosti, što dovodi do novih spoznaja o sastavu, nastanku i razvoju Mliječne staze.



Podaci prikupljeni satelitom slobodno su dostupni znanstvenicima i široj javnosti. U ovim novim podacima koji su prikupljani između 25. srpnja 2014. godine i 28. svibnja 2017. godine ističu se “zvjezdani potresi”, promjenjive zvijezde i višestruki sustavi zvijezda te drugi intrigantni uvidi poput interaktivnog Hertzsprung-Russellova dijagrama koji povezuje temperaturu, sjaj, evolucijski status i spektar zvijezda. Ovaj je dijagram kao vrlo vrijedan dio do sada najdetaljnijeg istraživanja Mliječne staze izrađen je upravo na Institutu Ruđer Bošković.