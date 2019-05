Djevojke, birajte IT i sva vrata bit će vam otvorena

Djevojke, birajte IT zanimanja jer će vam tada samo nebo biti granica. Tako bi se mogla sažeti glavna poruka jučerašnjeg okruglog stola pod nazivom “Postani i Ti djevojka IT!” koji je u zagrebačkom Studentskom centru organizirao Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva čiji je državni tajnik Bernard Gršić uvodno kazao da žena u IT industriji ima, ali bi ih trebalo biti znatno više, pogotovo zato što istraživanja pokazuju da ih je u tom području samo 15%.

Potom je na okruglom stolu, u povodu nedavne Vladine odluke o potpisivanju Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu, voditeljica odjela implementacije softvera Lemaxa i organizatorica inicijative Supergirls, Nataša Kapov Kostovski, učenicama iz pet gimnazija i srednjih škola kazala: “Zašto IT? Zato što je moćno raditi u IT-ju jer tako možete biti kreativne i mijenjati svijet.”

Da je u IT-ju budućnost, no da je u tom području također primijećena rodna neravnopravnost jer su žene i u toj suvremenoj industriji manje zastupljene na rukovodećim mjestima, kao što su i manje plaćene od svojih kolega, upozorila je zamjenica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Kristina Posavec, na kraju poručivši: “Ako se odlučite za IT zanimanje,

sva su vam vrata otvorena”. Ravnateljica Vladina Ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin podsjetila je pak da se još 2011. odlučilo poticati zapošljavanje žena u IT području.

– Studirate li na STEM fakultetu i nastavite li rad u IT području, samo vam je nebo granica – poručila je zamjenica ravnatelja CARNET-a Andrijana Prskalo Maček dodavši kako je i sama imala prilike vidjeti kako to što radi mijenja i poboljšava obrazovni sustav.

A asistentica Zavoda za telekomunikaciju Fakulteta elektrotehnike i računarstva Matea Žilak rječito je opisala kako je to bilo studirati na FER-u.