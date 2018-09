Apple predstavio svoj dosad najveći mobitel iPhone i pametni sat koji mjeri EKG!

Apple je objavio novu liniju svojih iPhonea, a jedan od njih je ujedno i najveći iPhone dosad. U Kaliforniji su predstavljeni novi flagship modeli iPhone XS i iPhone XS Max.

Oni su nadogradnja prošlogodišnje iznimno uspješne serije iPhone X, a nova S serija predstavlja napredak većinom u softveru dok je dizajn identičan lanjskom modelu.

iPhone XS Max veći od Notea 9

Dok iPhone XS ima zaslon iste veličine kao i lanjski iPhone X (5.8 inča), novi iPhone XS Max se širi na 6.5 inča što je najviše dosad, a istovremeno ima i veći ekran od Samsungovog Notea 9 (6.4 inča). Novi ekrani su sada Super Retina OLED - još bolje od već ranijih besprijekornih izdanja.

Najveće poboljšanje dolazi u novom snažnijem čipsetu i novoj kameri. Apple je predstavio svoj novi A12 bionički procesor za koji ističu da je prvi 7nm čipset na tržištu, a sastoji se od nevjerojatnih 6,96 milijardi tranzistora. A12 ima šest jezgri, dvije za visoke performanse, a četiri za učinkovitost. Novi procesor je 15 posto brži i troši 40 posto manje energije od lanjskog A11. Također sadrži i neuronski procesor s 8 jezgri posvećenih strojnom učenju.

Za tjedan dana Apple planira lansirati i novi operativni sustav iOS 12 koji bi trebao optimizirati performanse novih i starih iPhonea.

Iz Applea tvrde da će novi iPhone XS 30 posto brže otvarati aplikacije.

Nova dvostruka kamera ima dva objektiva po 12 megapiksela s optičkom stabilizacijom. Širokokutna leća (f.18) ima novi senzor s većim pikselima, a telefoto (f.24) ima veći otvor, a ta bi kombinacija trebala još poboljšati fotografiranje u uvjetima slabijeg osvjetljenja. Selfie kamera (7 MP, f2.2) bi trebala biti brža.

Bolja otpornost na vodu, ali i na vino, pivo, sok od naranče...

Pojačana je otpornost na prašinu i tekućine, novi modeli dolaze s certifikatom IP68 - mogu podnijeti uronjenost u vodu do 2 metra do 30 minuta. Istovremeno poboljšana je otpornost na različite vrste tekućina pa tako i na sok od naranče, vino, pivo...

Svi koji vole puno fotkati i snimati video bit će sretni čuti da novi modela iPhonea dobiti i verziju s čak 512 GB prostora, no početna dolazi samo sa 64 GB.

Stiže i podrškaza eSIM

Dodana je i dugo željena funkcija dvije SIM kartice. No, to se odnosi na jednu fizičku i jednu eSIM karticu koja će ovisiti i o ponudi lokalnog telekoma. No, specijalno izdanje XS Max modela imat će i utore za dvije fizičke SIM kartice.

Apple obećaje i bolju izdržljivost baterije - 30 dodatnih minuta za XS i 90 dodatnih minuta za XS Max.

Cijena novog iPhonea XS ostaje ista kao za lanjski iPhone X - 999 američkih dolara, a veći model XS Max prodavat će se za 1.099 američkih dolara. Prvi modeli kupcima će biti isporučeni 21. rujna.

Stiže i povoljniji iPhone XR koji stoji 749 američkih dolara. iPhone XR ima jednu stražnju kameru i LCD 6.1 inčni zaslon. No, također sadrži novi A21 bionički čipset koji podržava bolju bateriju, neuronske mreže i kvalitetnije procesiranje.

'Tko bi rekao da Apple može predstaviti nešto novo, a da nema konkretno ništa novo!'

Što misle o novim iPhoneima pitali smo ugledne domaće specijaliste za mobitele Dragana Petrica i Krunoslava Ćosića, poznatog i po velikoj kolekciji mobitela.

- Ružne su mi nove oznake iako su logične, a neobična mi je i vrlo loša rezolucija za XR. Apple se počeo ponašati kao Android proizvođači. Sad je naglasak samo na performansama - ocjenjuje Ćosić, no vjeruje da Apple ni ovaj put neće imati problema s prodajom:

- I dalje će privući kupce, vjera je ljudima i dalje vrlo jaka u Apple. Sad im je ponuda bogatija, kupci mogu birati. Samo, tko bi rekao da iPhone može predstaviti nešto novo, a da nema konkretno ništa novo, nego je samo varijacija na temu. Od čipseta očekujem da i dalje rastura, Apple je poznat po dobroj optimizaciji, tu ne moze biti greške. I dalje daju osrednje hardverske komponente po ultra cijeniu usporedbi s Androidima - zaključuje Ćosić.

Petric: Bez bitne tehnološke ili estetske novosti

Izvršni urednik Buga Dragan Petric ističe da smo od Apple dobili očekivano, a ljuti ga što osnovni modeli dolaze s premalo memorije.

- Nova serija - kao i svaki “s” inkrement - očekivano ne donosi nikakve bitne tehnološke ili estetske novosti, već isključivo poboljšanja performansi. To je možda mnogima razočaravajuće, no činjenica je da Apple, usprkos agresivnoj konkurenciji, niti nema puno prostora za “hvatanje koraka” ili “prestizanje” rivala jer naprosto s iPhoneima pruža izuzetno visoku razinu premium iskustva za korisnike. Osobno, razočarale su me memorijske opcije koje se nude, tj. ne nude kod modela Xs i Xs Max - 64 GB je premalo, pa su kupci gotovo pa prisiljeni uzeti 100€ skuplji model od 256 GB. Bilo bi poštenije prema kupcima da najeftinije izvedbe imaju 128 GB, a ne samo 64 GB. Ono što mi se sviđa je što se iPhone Xr može dobiti za manju cijenu, a da nije uskraćen za nijednu bitnu tehnologiju, druga kamera straga to doista nije - poručuje Petric, a napredak očekuje i s novim operativnim sustavom pa i boljim vijekom baterije:

- Mislim da će kombinacija novog chipa i iOS-a 12 donijeti osjetno veću autonomiju. Drugim riječima - i starim iPhoneima će se moći produljiti autonomija instalacijom novog iOS-a, a novi iPhonei će zbog novog čipa to dodatno potencirati.

Novi Appleov sat postaje medicinski uređaj!

Predstavljen je i novi Appleov pametni sat Apple Watch Series 4. Nova inačica je tanja i brža od prethodne, a ima i veći ekran. No, najveća je novost što će Appleov pametni sat sada moći obaviti i EKG! Prijašnje verzije mogle su očitati brzinu otkucaja srca, no ovo je dosad najveći iskorak prema pretvaranju pametnog sata u medicinski uređaj.