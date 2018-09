Apple nije predstavio ništa revolucionarno, ali i dalje dovoljno jako i primamljivo

Apple je objavio novu liniju iPhonea, nadogradnju prošlogodišnje iznimno uspješne serije iPhone X, a nova S serija predstavlja napredak većinom u softveru dok je dizajn identičan lanjskom modelu. iPhone XS Max veći je od Samsungova Notea 9, dok iPhone XS ima zaslon iste veličine kao i lanjski iPhone X (5.8 inča).

Najveće poboljšanje dolazi u novom snažnijem čipsetu i novoj kameri. Apple je predstavio svoj novi A12 bionički procesor koji je 15 posto brži i troši 40 posto manje energije od lanjskog A11. A12 ima šest jezgri, dvije za visoke performanse, a četiri za učinkovitost.

Za tjedan dana Apple planira lansirati i novi operativni sustav iOS 12 koji bi trebao optimizirati performanse novih i starih iPhonea. Iz Applea tvrde da će novi iPhone XS 30 posto brže otvarati aplikacije. Nova dvostruka kamera ima dva objektiva po 12 megapiksela s optičkom stabilizacijom. Selfie kamera (7 MP, f2.2) bi trebala biti brža.

Pojačana je otpornost na prašinu i tekućine pa tako i na sok od naranče, vino, pivo... Stiže i podrška za eSIM a dodana je i funkcija dvije SIM kartice.

Kombinacija novog chipa i iOS-a 12 donijet će veću autonomiju, a valja znati da će je produljiti i starim iPhoneima. Apple obećava i bolju izdržljivost baterije - 30 dodatnih minuta za XS i 90 dodatnih minuta za XS Max.

Novi iPhone XS Max se širi na 6.5 inča, što je najviše dosad, a istovremeno ima i veći ekran od Samsungovog Notea 9 (6.4 inča). Novi ekrani su sada Super Retina OLED - bolje od već ranijih besprijekornih izdanja. iPhone Xr može se dobiti za nižu cijenu a da nije uskraćen ni za jednu bitnu tehnologiju, druga kamera straga to doista nije.

iPhone XS dolazi po cijeni od 999 američkih dolara, a veći model XS Max prodavat će se za 1099 američkih dolara. iPhone XR stoji 749 dolara.

Što misle o novim iPhoneima pitali smo ugledne domaće specijaliste za mobitele Dragana Petrica, izvršnog urednika Bug-a i Krunoslava Ćosića, urednika na portalu Portofon.com poznatog i po velikoj kolekciji mobitela, te našeg novinara Danijela Lijovića *

Danijel Lijović: Fanatična odanost brendu jača je od cijena

Apple je lani prodao više od 215 milijuna iPhonea. Taj podatak treba cijeniti. I pomnožiti sa skupim cijenama koje ih redovito prate pa se lako može doći do ispratiti kako je Apple postao prva kompanija na svijetu koja vrijedi 1000 milijardi američkih dolara.

Nova serija iPhonea ne donosi tehničku revoluciju, ali rijetko ju je tko i očekivao. Vjerojatno za nove iPhone XS, XS Max i XR modele nećemo vidjeti tolike prekonoćne redove kao za prodaju prvog iPhonea 2007. godine, ali odanost ovom brendu možda je najveća ikad. Pogotovo u Americi gdje je rabljena vrijednost iPhonea X dosegla visokih 85 posto originalne cijene!

Dakako da su i novi modeli preskupi, ali budući kupci izgleda i ne mare baš toliko zbog toga što su zadovoljni ugodom korištenja, dugotrajnošću mobitela i dakako - činjenicom da uvijek dobro mogu prodati svoj iPhone i uplatiti razliku za novi model. Samsung, Huawei i Oppo u više stvari stvaraju naprednije uređaje, i povoljnije, ali fanatična odanost brendu jača je od skupe cijene. Zasad.

Dragan Petric: Razočaranje zbog memorijskih opcija

Nova serija - kao i svaki "s" inkrement - očekivano ne donosi nikakve bitne tehnološke ili estetske novosti, već isključivo poboljšanja performansi.

To je možda mnogima razočaravajuće, no činjenica je da Apple, usprkos agresivnoj konkurenciji, niti nema puno prostora za "hvatanje koraka" ili "prestizanje" rivala jer naprosto s iPhoneima pruža izuzetno visoku razinu premium iskustva za korisnike. Osobno, razočarale su me memorijske opcije koje se nude, tj. ne nude kod modela Xs i Xs Max - 64 GB je premalo, pa su kupci gotovo pa prisiljeni uzeti 100€ skuplji model od 256 GB.

Bilo bi poštenije prema kupcima da najjeftinije izvedbe imaju 128 GB, a ne samo 64 GB. Ono što mi se sviđa je što se iPhone Xr može dobiti za manju cijenu, a da nije uskraćen za nijednu bitnu tehnologiju, druga kamera straga to doista nije. Mislim da će kombinacija novog chipa i iOS-a 12 donijeti osjetno veću autonomiju. Drugim riječima - i starim iPhoneima će se moći produljiti autonomija instalacijom novog iOS-a, a novi iPhonei će zbog novog čipa to dodatno potencirati.

Krunoslav Ćosić: Apple zakomplicirao sa šifriranim nazivima

Iako su nove iPhone oznake logičan slijed prethodnih modela te u glasovnom izričaju označavaju "deset S" a ne "iks S", ne mogu se oteti dojmu kako je Apple sa sve tri oznake ne samo zakomplicirao izgovor nego nas uveo u šifrirane oznake koje ne zvuče ugodno. Što li tek dalje slijedi u rujnu 2019. godine? Možda oznaka „XI Max" odnosno godinu dana kasnije „XIs Max"? Istovremeno novi iPhone modeli donose i zanimljiv izbor dijagonala ekrana koje su ipak manje gustoće piksela nego Android konkurencija. Ne treba sumnjati kako će novi A12 čipset ponovo osvajati titulu jednog od najbržih u usporedbi s konkurencijom te da će tri nova iPhone modela biti aktualna najmanje do 2023., ako ne i duže.

Poznato je kako Android telefoni zastarijevaju nakon otprilike dvije godine i počinju s primjetnim usporavanjem dok Appleovi telefoni u "mirovinu" idu tek nakon pet ili čak šest godina, uz svesrdnu Appleovu podršku što se tiče nadogradnji softvera. Redizajn kućišta nismo niti očekivali, ali nisam siguran da će se to dogoditi niti za godinu dana.

