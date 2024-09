Zvonimir Boban poslao poruku upozorenja Ibrahimoviću: 'Neka pazi što radi, njemu će se suditi'

Veliki intervju za talijanski list Gazzetta Dello Sport dao je Zvonimir Boban. Legendarni kapetan vatrenih iz Francuske 1998. nakon odlaska iz nogometnog vrha, gdje je surađivao s predsjednikom UEFA-e, Aleksanderom Čeferinom radi na talijanskoj televiziji Sky Sport kao analitičar za Ligu prvaka. Boban je itekako upućen i u stanje u redovima AC Milana, kluba za koji je godinama igrao, a kasnije bio i jedan od direktora.

Posebno se Boban u intervjuu dotaknuo Zlatana Ibrahimovića. Čuveni švedski napadač BiH-korijena nakon kraja igračke karijere postao je operativni partner vlasnika kluba, američke kompanije RedBird. Ibrahimović je postao spona između igrača i uprave kluba, a ima i ulogu u transferima. No, Bobanu zapravo nije jasno što Ibrahimović radi u Milanu.

- Zlatan je genije i bit ću mu zahvalan do kraja života jer se ljubavi prema Milanu pristao vratiti, promijenivši noviju povijest kluba i svih nas. Ali sad mi nije jasno što on radi, koje su njegove odgovornosti i na osnovu kojih kompetencije se treba suditi njegov posao. Nadam se da ih je razumio jer će na kraju biti suđeno njemu, a ne sportskom direktoru Moncadi. Toliko se toga moglo izgraditi na temeljima momčadi koja je osvojila titulu i igrala polufinale Lige prvaka, za mene je to bila kolosalna pogreška - ustvrdio je Boban u intervjuu.

Podsjetimo, Milan je 2022. bio talijanski prvak, a sezonu kasnije bio i u polufinalu Lige prvaka. Boban je tada već bio otišao iz kluba, budući da je ondje radio prije četiri godine.