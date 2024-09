Zvijezda Premiershipa žestoko kritizirala Fifu i Uefu: 'Njima je stalo jedino do novca'

UEFA i FIFA gomilaju broj natjecanja, gomilaju broj utakmica, i sve je to otišlo toliko daleko da je Međunarodna federacija profesionalnih nogometnih udruženja (FIFPro) podnijela tužbu protiv FIFA-e. Belgijski veznjak Manchester Cityja Kevin De Bruyne i sam se požalio na takav zgusnuti raspored:

"Sezone su sve duže. Možda će ova sezona proći dobro, ali će kalendar postati još teži za sljedeće Svjetsko prvenstvo 2026. Neki sindikati igrača su pokušali pronaći rješenja, ali ništa se ne mijenja. UEFA i FIFA ne mare. Njima je stalo samo do novca!”, kaže 33-godišnjak.

U dresu Manchester Cityja ove će sezone igrati u pet natjecanja (Premier Liga, FA Cup, Carabao Cup i Liga prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo):

“Mislim da će do problema doći kada završimo Svjetsko klupsko prvenstvo. Znamo da će biti samo tri tjedna između finala Svjetskog klupskog prvenstva i prvog dana Premier lige“, ističe De Bruyne koji je u prvom kolu Lige nacija s Belgijom ostvario pobjedu protiv Izraela 3-1.

Svjetsko klupsko prvenstvo do ove je godine sadržavalo svega sedam klubova (prvak iz svakog kontinenta + domaćin natjecanja), to natjecanje i dalje postoji, ali pod imenom Interkontinentalni kup, a novoformirano Svjetsko prvenstvo sadržavat će 32 kluba te će se održavati svake četiri godine. Prvo izdanje održat će se u SAD-u od 15. lipnja do 13. srpnja 2025. godine.