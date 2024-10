Zubac jedini starter, Šarić pojačanje Nuggetsa, Matković vreba priliku

S dvobojima New York Knicksa i branitelja naslova Boston Celtisa te LA Lakersa i Minnesota Timberwolvesa, u noći s utorka na srijedu kreće nova NBA sezona u kojoj će hrvatska košarka imati četvoricu igračkih predstavnika. Trojicu spremnih za nastup (Dario Šarić, Ivica Zubac, Karlo Matković) i jednog rekovalescenta (Bojan Bogdanović). I dok su Šarić, Zubac i Bogdanović starosjedioci, Karlo Matković je novak. Prije dvije godine draftiran je od New Orleans Pelicansa (kao 52. izbor) a sad će dobiti svoju priliku. Dakako, ne odmah jer ispred njega su i njemački centar Daniel Theis ali i Zion Williamson koji voli igrati leđima košu.

- Prije svega, moram biti profesionalan i spreman zaigrati punim kapacitetom kad god mi se za to ukaže prilika. Moj zadatak će biti skokovi, branjenje reketa, preuzimati suparničke igrače na svim pozicijama. I dakako, moram razumjeti razmještanje igrača u napadu. Primjerice, kad budem u paru sa Zionom moj će zadatak biti da mu oslobodim prostor i da se izvučem van. Srećom, unaprijedio sam šut za tricu tako da i u tom dijelu igre mogu biti koristan.

U jednoj utakmici Ljetne NBA lige, Karlo je San Antonio Spursima zabio 25 koševa u manje od 25 minuta a to je nešto što je razveselilo i navijače "Pelikana".

- Ne brinem ja toliko što će ljudi reći, puno mi je važnije što će reći trener. Dakako, bio sam sretan što se to dogodilo no ne mislim da me jedna utakmica određuje kao igrača.

A Darija Šarića, novog igrača Denver Nuggetsa, itekako određuje njegova svestranost o kojoj je nedavno govorio njegov suigrač Aaron Gordon, čovjek koji je ovih dana produžio ugovor na četiri godine za 133 milijuna USD.

- Mislim da rijetko tko shvaća koliko je Dario Šarić dobar igrač i koliko će snažan utjecaj imati na našu momčad, i s pozicije pričuvne petice ali i četvorke. To je igrač koji može asistirati, pogoditi vanjski šut, igrati u reketu i izvan njega, odigrati solidnu obranu. Istina, on će se isprva boriti za minute no kako sezona bude odmicala njegova će sezona rasti.

Po logici stvari Šarić će biti pričuva Gordonu na četvorci ali i Jokiću na petici.

- Meni će biti istinsko zadovoljstvo igrati s Jokićem, gledati igru njegovim očima, pratiti njegove odluke na terrenu. Pa on košarku ima u malom psrstu. Svi mi iz te regije imamo sličan put a vidjeti njega da je postao trostruki MVP NBA lige je nevjerojatno. Sretan sam zbog svih igrača koji s tog prostora dožu u NBA i žive od košarke - kazao je Šarić koji se s Jokićem sprijateljio i prije no što mu je postao suigrač:

- Pričali smo puno. Izašli bismo i van kada bi moji klubovi gostovali u Denveru. On je stvarno dobar prijatelj.

A Šarić za sobom ima 503 odigrane NBA utakmice koje je igrao za Philadelphiha 76erse, Minnesota Timberwolvese, Phoenix Sunse, Oklahoma City Thunder te Golden State Warriorse. A 27 NBA utakmice više u osnovnoj dijelu sezone, jer nije imao teških ozljeda, odigrao je Ivica Zubac (ima ih ukupno 551) ali samo za dva kluba, i to iz istog grada, Los Angeles Lakerse i Los Angeles Clipperse.

A "Big Zu" (a masivan centar od 213 cm) trebao bi biti jedan od oslonaca igre Clippersa koji su ovo ljeto ostali bez Paula Georgea (otišao u Sixerse) i koji se sve manje mogu osloniti na, ozljedama sklonog, Kawhija Leonarda kojem neki preporučuju i umirovljenje. Kawhiju su 33 godine no njegova koljena kao da su puno starija.

I zbog svega toga, a otišao je i Westbrook, Čitlučanin očekuje veću napadačku ulogu nego dosad. Uostalom, o tome su govorili i James Harden i Kawhi Leonard.

- Osjećam se komforno u reketu, vjerujem da mogu dati više u igri leđima košu, da mogu još više koristiti svoju visinu i snagu i eksploatirati desni pa i lijevi horok nego proteklih sezona jer smo imali više igrača koji su bili napadački prioritet. Dakako, to će sada zahtijevati od mene da budem agresivniji u borbi za poziciju iz koje bih lakše napadao koš. A to sam činio ovo ljeto igrajući za reprezentaciju Hrvatske, puno napada je išlo preko mene.

Poznato je otprije da je Zubac centar koji jako dobro čuva obruč:

- Biti centar u ovoj ligi znači da morate biti glasni kao posljednji igrač obrane koji najbolje vidi kretanja suparničkih igrača.

Clippersi će igrati u potpuno novoj areni (Intuit Dome), ovog časa i najmodernijoj u cijeloj ligi. A dvoranu u kojoj su dosad igrali dijelili su s Lakersima.

- Dobro je imati osjećaj da je nešto vaše. Osim toga, bit će nam lakše raditi raspored utakmica, manje ćemo morati igrati u nekim ranijim terminima. Osim toga, ovdje imamo i trening centar i to će nam puno pomoći.

Hrvatski rekorder po broju NBA nastupa, sa istrčavanja na teren, jest Bojan Bogdanović (770) od kojeg je, od svih Hrvata, samo Toni Kukoč odigrao više NBA utakmica (945). A Babo se vratio (bolje reći vratili su ga drugi) u klub u kojem je i započeo svoju NBA karijeru i kao da je zatvorio krug.

Sjajni Mostarac, etablirani NBA šuter najviše klase, jedini nije spreman za početak sezone jer se još uvijek oporavlja od operativnih zahvata na lijevoj šaci i gležnju. Kuriozitet je da je Bojana, tada kao igrač Sixersa, krajem travnja ozlijedio Francuz Nicolas Batum, ove sezone suigrač Ivice Zupca.

Još prije dva tjedna trener "Mrežica" Jordi Fernandez kazao je sljedeće:

- Bojan neće biti spreman za početak sezone ali se oporavlja i mi smo zadovoljni kako taj proces ide. Bez obzira na to što ne može trenirati pet na pet, on je stalno s nama jer važno je da izgradi odnose sa suigračima.

Vrati li se Bojan relativno brzo u puni pogon i pokaže da je još uvijek "sharpshooter", opaki "snajperist", mogao bi on ove zime biti na meti klubova koji će kandidirati za visok plasman. A tada će glavni menadžer Sean Marks biti taj koji će procjenjivati isplati li mu se trgovati s iskusnim veteranom ili ga je dobro zadržati da mentorira mlade igrače poput Jalena Wilsona i Ziairea Williamsa.