'Zlatna lopta' mogao je biti u finalu, posvađao se s izbornikom pa odlučio: Neću više igrati!

Francuski nogometaš Karim Benzema putem društvenih mreža je objavio kako više neće igrati za francusku reprezentaciju, za koju je tijekom karijere skupio 97 nastupa i pritom postigao 37 pogodaka. Premda je u Lyonu, a pogotovo kasnije u madridskom Realu, ostvario impresivnu klupsku karijeru, kao reprezentativac Francuske nije imao ni blizu toliko uspjeha.

>> Vida: 'Ajmo sad svi molim vas za našeg ministra obrane (Gvardiola). Zove, zove ona mene, Jole, Jole'

Nije bio član momčadi koja je 2018. godine postala svjetski prvak, a jedini trofej s Francuskom Benzema je osvojio 2021. godine (Liga nacija).

Zbog ozljede bedrenog mišića Benzema je otpao iz francuske reprezentacije uoči samog početka SP-a u Katru, gdje je Francuska u sjajnom i dramatičnom finalu poražena od Argentine. No, dok je turnir trajao Benzema se oporavio te se mogao priključiti momčadi tijekom nokaut faze.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 Arrival - France team arrives in Doha - Hamad International Airport, Doha, Qatar - November 16, 2022 France's Karim Benzema arrives in Doha for the FIFA World Cup Qatar 2022 REUTERS/Hannah Mckay Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

Međutim, francuski izbornik Didier Deschamps nije želio odgovarati na pitanja hoće li vratiti napadača Reala, inače aktualnog osvajača Zlatne lopte, a i Benzema je u jednom trenutku, prije finalne utakmice, putem društvenih mreža jasno poručio - „nisam zainteresiran“.

Na kraju svega Benzema je odlučio objaviti reprezentativni kraj, točno na svoj 35. rođendan, uz riječi „ispisao sam svoju priču, a naš je zajednički put došao do kraja“.