Pobjeda Argentine bila bi najljepši finale nevjerojatne Messijeve karijere

Najiščekivanija nogometna utakmica godine došla je i brže nego što smo mislili. Finale Svjetskog prvenstva nešto je što doživimo svake četiri godine, mi gledatelji možemo uživati u nogometu, a igrači imaju tu rijetku priliku osjetiti kako je podići trofej pobjednika. Svoju priliku za to ove je godine dočekao argentinski čarobnjak Lionel Messi (35) koji od 16 sati igra protiv Francuske ne bi li u svojoj sjajnoj karijeri uspio doći i do te nagrade.

Po treći naslov

U Lusailu će snage odmjeriti s mlađahnim suigračem iz PSG-a Kylianom Mbappéom (23). Ovo je usto prilika i Francuskoj i Argentini da dođu do svog trećeg naslova na svjetskoj smotri. Tricolori su bili najbolji na svijetu 1998. i 2018. godine, a gauči 1978. i 1986. godine. Francuska ima priliku postati tek treća reprezentacija u povijesti koja je uspjela obraniti svjetski naslov. Naime, do sada su samo dvije reprezentacije uspjele obraniti naslov – Italija (1934., 1938.) i Brazil (1958., 1962.).

No osim borbe za trofej, u ovom finalnom srazu velika je i individualna utrka. Messi i Mbappé bore se za Zlatnu loptu (najbolji igrač) i Zlatnu kopačku (najbolji strijelac). I jedan i drugi zabili su po pet pogodaka, a u konkurenciju se definitivno mogu ugurati i njihovi ofenzivni suradnici Julian Alvarez i Olivier Giroud koji su zabili po četiri.

Kladionice su u slučaju ovog finala gotovo neutralne, jednake su šanse za naslov i jednima i drugima, ali mala prednost ipak se daje Argentini. Naime, ovi su Južnoamerikanci protiv Francuske do sada igrali tri puta na SP-ima te su dobili prva dva susreta 1930. i 1978., dok je Francuska izbacila Argentinu s Mundijala 2018. u osmini finala.

Osim toga, Francuzi su imali velikih problema prije samog prvenstva u Kataru, što s ozljedama ključnih igrača, što s kontroverzama izvan terena pa i lošim rezultatima u Ligi nacija, a ostali su i bez Zlatne lopte Karima Benzeme. No, dider Deschamps ipak ga nije vratio za finalnu utakmicu, iako je imao tu mogućnost.

Slabost Francuza je tek obrana koja je pokazivala nesigurnost tijekom proteklih mjesec dana. No na sreću imaju Huga Llorisa koji je dobro raspoložen i sjajno čuva vrata.

Izbornik Didier Deschamps dobio je i dobre vijesti prije finala jer će Adrien Rabiot i Dayot Upamecano biti spremni za nedjeljnu utakmicu. Njih dvojica bili su redoviti članovi udarne momčadi, ali nisu igrali u polufinalu. Upamecano je imao problema s upalom grla, a Rabiota je imao virozu.

Zbog bolesti ovoga tjedna redovito nisu trenirali još neki igrači.

– Poduzeli smo sve mjere opreza kako bismo se prilagodili situaciji i na najbolji se način nosili s njom. Učinili smo sve kako se bolest ne bi proširila, no bilo bi bolje da se uopće nije pojavila – rekao je Deschamps pa dodao:

– Nema stresa. Vrlo je važno ostati miran tijekom pripreme za utakmicu. Finale Svjetskog prvenstva je jedna utakmica, no kontekst je osobit. Znam da bi Argentinci, a možda i neki Francuzi željeli da Messi osvoji naslov.

S druge strane momci izbornika Lionela Scalonija potpuno su zdravi, a turnir su otvorili iznenađujućim porazom od Saudijske Arabije. S obzirom na veliki ulog, uspjeli su se dizati iz utakmice u utakmicu. Recimo i da je Scaloni najmlađi izbornik na ovom SP-u sa samo 44 godine i uspio je posložiti momčad koja je, očito, pobjednička. Iskustvo je stjecao 2018. u Rusiji kada je bio jedan od pomoćnika Jorgea Sampaolija. Od njega je i preuzeo gauče kao privremeno rješenje.

Treba reći i da je naslov prvaka svijeta jedino što nedostaje u karijeri Lionela Messija i on ga žarko želi odnijeti kući.

Di Maria od prve minute

A tome se nada i bivši engleski nogometaš i reprezentativac Gary Lineker koji je svjestan da je Messiju ovo zadnje Svjetsko prvenstvo.

– Toliko sam uživao u Messijevoj karijeri i volio bih vidjeti da uzima ovaj trofej jer je dao puno. Pružao mi je zadovoljstvo gotovo dva desetljeća. Gledao sam stotine i stotine njegovih utakmica i nikad ne prođe nijedna utakmica, čak ni u njegovim mirnim danima, a da ja ne pomislim 'kako ti to uspijeva'. Francuska je jako dobra momčad i ne mislim da bi njezina pobjeda utjecala na naše mišljenje o Messiju. No, ako Argentina pobijedi, bit će to najljepši finale najnevjerojatnije karijere.

Ovo su potencijalni sastavi obiju momčadi za finale: Argentina: Martínez – Molina, Romero, Otamendi, Acuña – De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister – Messi, Álvarez. Francuska: Lloris – Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez – Rabiot, Tchouaméni – Dembele, Griezmann, Mbappé – Giroud.