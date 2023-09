Zlatko Dalić: U Saudijskoj Arabiji mi ljudi prostrli tepih, a ja mislim 'samo da mi je kući'

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić gostovao je u emisiji Marija Stanića "(Ne)uspjeh prvaka. Velik dio razgovora Dalić je posvetio priči o trenerskom iskustvu u Saudijskoj Arabiji.

- Prvo sam mislio da me netko zeza – otkud sad mene u Saudijskoj Arabiji?! Zove me Saudijac Abdurahmani, s kojim sam i dan danas veliki prijatelj, i ponudi mi klub. Ja ne znam engleski, nekako se mi sporazumijevamo, on meni objašnjava da klub ulazi u prvu ligu i da bi predsjednik angažirao mene. Na sve ja govorim 'yes, yes, yes'. Kad sam poklopio slušalicu mislio sam da od toga nema ništa, ali oni zovu ponovo i pitaju kad mogu doći. Poslali su oni meni avionsku kartu, ja tražim klub, tražim taj grad, ali nigdje toga na internetu - rekao je Dalić, a prenosi Klix te dodao:

- Odlučio sam ja da ću otići, ali moram letjeti u Damask, jer nemam vizu sa Saudijsku Arabiju. Iz Damaska s predsjednikom i tim menadžerom kasnije letim za Rijad. Šesti mjesec, temperatura 50 stupnjeva, a meni u glavi film 'Pa kamo ja idem?!'. Vozimo se autom, prošli smo Rijad, prošli smo još jedan veći grad i dolazimo u selo koje ima tri tisuće stanovnika. Vidim teren, neku kuću, došli ljudi, prostrli tepih i mi sjeli na tepih. Nema prostorija kluba, nema svlačionica. Sjedimo i pijemo čaj, a ja u sebi govorim 'Samo da mi je kući!"

Dalić kaže da je bilo potrebno da se prilagodi na način rada u Saudijskoj Arabiji.

- Odlazak u Al-Faisaly i dvije sezone tamo su bila moja dva koraka natrag za korak naprijed. Ako tamo inzistiraš na disciplini, odmah si bivši. Oni imaju svoj način života, oni znaju kad idu spavati, odlučuju kad se bude, što jedu i ti to ne možeš promijeniti. Velika stvar je bila što sam ja prihvatio da sam došao u novu sredinu, u novu kulturu, novu religiju – ja sam gost. Znao sam da se moram prilagoditi. U arapskom svijetu sam proveo sedam godina, a niko me nije smijenio, što je čudo. Sam sebi sam dao zadatak da ću ja njih, na svoj način, prilagoditi sebi i izvući maksimum. Stvarno sam bio tamo fer i korektan. Naučio sam arapski jezik, znao sam nešto osnovno razgovarati, voditi trening, tako da je za mene to bio stvarno dobar period.