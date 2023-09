Provokatori iz Rijeke mahali ustaškom zastavom i na dočeku Dalića u Varaždinu?

– Na dočeku Zlatka Dalića u Varaždinu pojavila su se neka trojica sa zastavom i potpuno nezainteresirano stajala. Kad je počeo službeni program, počeli su se probijati do pozornice, a kad su došli do nje, mahali su nekih minutu ili dvije i – otišli. Kao da im je bio cilj samo da ih se snimi. Zastava je imala prvo bijelo polje na grbu, ne znam je li imala i slovo U. Kad su odlazili, jednog od njih upitao sam koja je poanta toga što rade. Izgledao mi je zbunjen, čak i preplašen, i rekao je samo da zastavi ništa ne fali, da je to dobra zastava... Je li to bio jedan od ove trojice s Rujevice, ne znam. Ako jest, to bi značilo da nije prvi put da provocira – ispričao nam je čitatelj iz Varaždina (podaci poznati redakciji), koji se nakon vijesti o incidentu s ustaškom zastavom na stadionu tijekom utakmice Hrvatske i Latvije prisjetio događaja otprije pet godina.

– Zapeli su mi za oči jer je na dočeku u Varaždinu bilo na stotine zastava i desetak tisuća ljudi, i vidio sam kako su se trojica iznenada počela probijati prema pozornici i nakon mahanja ništa ih više nije zanimalo, ni govori ni pjesme. Samo su tipkali po mobitelima – kaže čitatelj.

Još se nisu stišale rasprave je li zastava s prvim bijelim poljem na grbu na Rujevici bila podmetnuta, je li riječ o sabotaži, provokaciji ili se pak samo ponovilo ono već viđeno, a što se nažalost često toleriralo. Počinitelji su poznati, Općinski sud u Rijeci osudio je Dinu S., koji tvrdi da nije znao da je zastava zabranjena, na 20 dana zatvora, Deanu C. dodijeljena je kazna od 1300 eura, a Patrik B. još čeka sudski pravorijek. Osim toga, dvije godine ne smiju na utakmice reprezentacije.

Sva trojica su iz Varaždinske županije, iz iste općine, i nijedan nije pod svojim imenom kupio ulaznicu. Slikali su se i prije s ustaškim obilježjima. Dino S. je sin lokalnog HDZ-ovog političara, a obojica su u ožujku ove godine sudjelovala u tučnjavi u kojoj su ozlijeđeni policajci ispred ugostiteljskog objekta pokraj Varaždina, kad je policija morala pucati u zrak. U subotu je on na svom FB profilu objavio pjesmu o – suđenju kardinalu bl. Alojziju Stepincu. Još se ne zna kakvu će kaznu Hrvatskom nogometnom savezu odrezati UEFA koja je pokrenula disciplinski postupak zbog diskriminacije.

Prema pisanju medija, promatrač FARE-a (Football Against Racism in Europe) podnio je izvještaj delegatu utakmice s navodom da je među hrvatskim navijačima uočena ustaška zastava. Zbog toga HNS-u prijeti kazna igranja jedne domaće utakmice bez publike 12. listopada u Osijeku. Marijan Kustić, predsjednik HNS-a, smatra da je isticanje ustaške zastave bilo namješteno. Mreža FARE djeluje u više od 40 zemalja. Njezine su članice nevladine organizacije, navijači, etničke manjinske organizacije, LGBT+ skupine i drugi, a u središtu interesa im je borba protiv svih oblika diskriminacije u nogometu, uključujući rasizam, seksizam, homofobiju, diskriminaciju osoba s invaliditetom...

Izdali su i svojevrsni vodič s nepoćudnim sloganima, slikama, simbolima, odjeći i zastavama. Za Hrvatsku se navodi da je zabranjeno isticanje simbola ustaša odnosno hrvatskog fašističkog pokreta, pozdrav "ZDS" kao ekvivalent nacističkog pozdrava Hitleru, a izrijekom spominju i slogan "Srbe na vrbe!", koji se, piše u brošuri FARE-a, koristi za raspirivanje mržnje protiv Srba.

