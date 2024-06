Barcelonino 'čudo od djeteta': Veselim se igrati protiv Gvardiola. On je velik igrač

Španjolski nogometni reprezentativac Lamine Yamal, 16-godišnji krilni napadač Barcelone, veseli se nadigravanju s 22-godišnjim hrvatskim braničem Joškom Gvardiolom za kojeg kaže da je "veliki igrač". Španjolska i Hrvatska će u subotu igrati u Berlinu prvu utakmicu Europskog prvenstva . "Bit će jako teško. Hrvatska je iznimno snažna na ovakvim natjecanjima. To je jako iskusan protivnik koji zna igrati," izjavio je Lamal u intervjuu katalonskim novinama Mundo Deportivo. "Očekujem, dakako, pobjedu ali bit će jako teško," dodao je mladi napadač.

Yamal, čija se tržišna vrijednost kreće oko 90 milijuna eura, velika je nada Barcelone. Za reprezentaciju Španjolske debitirao je u rujnu, te od tada upisao sedam nastupa uz dva pogotka. "Na televiziji sam gledao Hrvatsku na prošlom Svjetskom prvenstvu protiv Brazila i Argentine", rekao je.

VIDEO Pedaliraju od Zagreba do Berlina kako bi vatrene podržali s tribina

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na tom Svjetskom prvenstvu u Katru, odigranom u prosincu 2022., Hrvatska je ispala u polufinalu sa 0-3 od Argentine pa osvojila brončanu medalju u utakmici za treće mjesto. Na prvenstvu se istaknuo branič Gvardiol, aktualni igrač engleskog prvaka Manchester Citija. "On je veliki igrač. Igra za City koji je po meni jedna od najboljih ekipa na svijetu, a on ondje igra u udarnoj postavi. Za to doista trebaš biti veliki igrač", rekao je Yamal. "Imam veliku želju sučeliti se s njim", dodao je.

Yamal je odigrao 72 minute u posljednjoj pripremnoj utakmici u kojoj je Španjolska pobijedila s 5-1 Sjevernu Irsku. U njoj je dva puta asistirao za pogodak. Dva puta je bio asistirao i u ožujku u prijateljskoj utakmici s Brazilom koja je završila 3-3. "Izbornik Luis de la Fuente traži od mene isto ono što i Barcelona", izjavio je. "Da razmišljam glavom, da ne ludujem, te da se dobro provedem na terenu i ondje budem onakav kakav jesam". Rekao je da mu je osobni cilj na Europskom prvenstvu, njegovom prvom, "uživati". "A kada uživaš onda ti je i najbolje", napomenuo je.

Španjolska je u posljednjih deset utakmica izgubila samo od Kolumbije s 0-1. Yamal je u njoj sudjelovao 18 minuta. Kaže da osobno, kao krilni igrač, voli otvorene utakmice kada ima loptu u nogama te kada ekipa napada i kada se mora braniti. "Očito je da niti jedan krilni igrač ne voli igrati protiv momčadi koje se zatvore", istaknuo je i dodao da uživa u igri Španjolske.

Yamal je rođen u katalonskom mjestu Esplueges de Llobregat, udaljenom 10 kilometara od Barcelone. Nogomet je počeo igrati u podmlatku Barce, a prije godinu dana je ušao u prvu momčad. Taj tinejdžer, koji će idući mjesec napuniti 17 godina, u svojoj prvoj sezoni je sudjelovao u 50 utakmica za Barcelonu izborivši se za mjesto u udarnoj postavi. Barcelona ove sezone nije osvojila niti jedan trofej, premda joj je Yamal doprinio sa sedam golova i deset asistencija.

GALERIJA Dan kad je pala moćna Njemačka! Prisjetimo se jedne od najvećih pobjeda vatrenih u povijesti