Iako ga tjeraju, želi ostati u Barci. Otkrio i što misli tko je bolji - Modrić ili Messi?

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić poručio je kako želi novi ugovor s Barcelonom te je odbacio medijska nagađanja o mogućem odlasku iz prvaka Španjolske.

"Ja želim biti ovdje, a bude li se moglo obnoviti moj ugovor, ostao bih više godina. Jako sam zadovoljan ovdje, to svatko zna, napose predsjednik kluba. Nemam ništa za dodati", rekao je 30-godišnji Rakitić u Barceloni gdje su mu novine "Mundo Deportivo" uručile nagradu "Trofeo Extraordinario Repsol" za dobro odigrano Svjetsko prvenstvo.

Rakitić je došao u Barcelonu u ljeto 2014. godine od kada je standardni član udarne postave. U kolovozu je, nakon Svjetskog prvenstva na kojem je osvojio s Hrvatskom srebrnu medalju, zatražio od Barcelone produženje ugovora. Sadašnji ugovor mu istječe u ljeto 2021. godine. Predsjednik kluba Josep Maria Bartomeu tada je rekao da mu ove sezone ne može povećati plaću zbog ograničenog proračuna, no da će to razmotriti na početku iduće sezone.

Trener Ernesto Valverde, kojem ugovor istječe za šest mjeseci, te lijevi bek Jordi Alba, kojem ugovor istječe u ljeto 2020., također čekaju nove ugovore.

Barcelona je prošli tjedan dovela 21-godišnjeg veznog igrača Frenkija de Jonga iz Ajaxa nakon čega su neki španjolski mediji špekulirali da bi hrvatski reprezentativac mogao ostati bez mjesta u momčadi pa zato i otići iz kluba.

"To je dobro pitanje za trenera ili predsjednika. Ljudi koji me poznaju znaju da sam ovdje samo kako bih igrao. S tim se suočavam mirno i s velikom željom za igranjem. Imam 30 godina te prolazim najbolje trenutke u svojoj karijeri", rekao je Rakitić.

"Želim uživati u nogometu i u Barceloni. Ovdje želim biti još puno godina, no prije svega želim odigrati odličnu sezonu i osvojiti puno trofeja", dodao je. Prošle sezone je s Barcelonom osvojio prvenstvo i kup, a zatim i španjolski superkup.

Osvrnuo se i na dolazak mladog Nizozemca.

"Čestitam mu na dolasku u najbolji klub na svijetu, a klubu čestitam na velikom pojačanju", rekao je hrvatski vezni igrač.

Barcelona će u srijedu na svom terenu igrati uzvratnu utakmicu četvrtfinala kupa protiv Seville te pokušati nadoknaditi poraz od 0-2 iz prve utakmice igrane prošli tjedan.

"Želimo pobijediti. Svjesni smo da će biti jako teško nakon rezultata iz Seville. Meni će biti posebno igrati protiv 'mojih' ako tako mogu reći. No već smo u osmini finala protiv Levantea bili nadoknadili poraz iz prve utakmice pa to sada želimo ponoviti", rekao je Rakitić koji je igrao za Sevillu od 2011. do 2014. i dolaska u Barcelonu.

Barcelona, branitelj naslova pobjednika kupa, u osmini finala je bila izgubila kod Levantea s 1-2, no onda je doma pobijedila s 3-0. Katalonska momčad vodi u prvenstvu s pet bodova više od drugoplasiranog Atlético Madrida nakon što je upisala osam pobjeda zaredom.

"Uvijek možemo igrati bolje, a na tome trenutačno radimo. Svatko od nas nastoji dati sve od sebe", rekao je Rakitić. Zamjenik kapetana hrvatske reprezentacije na gala večeri je upitan o Luki Modriću, kapetanu i igraču Real Madrida koji je dobio nagradu Zlatna lopta za najboljeg nogometaša svijeta. U Barceloni smatraju da je najbolji na svijetu Lionel Messi, kapetan Barcelone i Argentine.

"Ne može se uspoređivati Modrića i Messija, oni su drugačiji igrači. No prošla godina je bila Modrićeva godina i na tome mu treba čestitati", zaključio je Rakitić.

