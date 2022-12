Zaštitar pao s tribine na Svjetskom prvenstvu i preminuo, slučaj se istražuje

Nakon pada sa tribina stadiona Lusail, zaštitar je umro u bolnici tri dana nakon pada, objavili su u srijedu organizatori Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Organizatori su na Twitteru objavili da je Kenijac John Njua Kibue "pretrpio ozbiljan pad" na stadionu u subotu i da je prebačen u bolnicu nakon što mu je pružena pomoć na licu mjesta.

Od zadobivenih ozljeda preminuo je u utorak. U priopćenju su napisali kako organizatori "hitno istražuju okolnosti koje su dovele do pada".

- Izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, kolegama i prijateljima u ovim teškim trenucima. Također ćemo se pobrinuti da njegova obitelj dobije sva zaostala dugovanja - objavili su organizatori.

Na početku turnira radnik, za kojeg se vjeruje da je s Filipina, izgubio je život u nesreći tijekom obavljanja popravka u hotelu reprezentacije Saudijske Arabije.

Ugledni američki novinar Grant Wahl također je preminuo na turniru nakon što se srušio na stadionu tijekom četvrtfinalne utakmice između Argentine i Nizozemske u petak.

Foto: Lee Smith/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - England v France - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 10, 2022 Flowers are laid at a media tribune desk in memory of the American journalist Grant Wahl, who passed away yesterday REUTERS/Lee Smith TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Lee Smith/REUTERS

Međunarodno udruženje sportskih novinara AIPS na svojoj je stranici izvijestilo o još dva smrtna slučaja.

Prošle nedjelje 44-godišnji katarski fotoreporter Halid al-Mislam preminuo je dok je izvještavao sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru, potvrdila je Al-Kass TV, medijska kuća za koju je radio. Okolnosti njegove smrti nisu odmah poznate, ali je AIPS-u potvrđeno da se vjeruje da je umro od srčanog udara.

Britanski tehnički direktor ITV-a Roger Pearce također je preminuo u Katru 21. studenoga, potvrdila je ta mreža. Cijenjena osoba u industriji sportskih medija, Pearce je radio na svom osmom Svjetskom prvenstvu prije umirovljenja.

