Svjetsko prvenstvo kakvo poznajemo odlazi u povijest, pred FIFA-om je veliki zadatak

Nakon što je Mundijal u Kataru pružio najuzbudljiviju grupnu fazu ikad viđenu na Svjetskom prvenstvu, s isprobanim i testiranim formatom koji drži stotine milijuna obožavatelja očaranima, FIFA se sada suočava s mogućnošću da sve promijeni dok pokušavaju uklopiti 48 reprezentacija na izdanju 2026. u Sjevernoj Americi. To znači da vladajuće tijelo svjetskog nogometa ponovno razmišlja o promjeni formata za sljedeće Svjetsko prvenstvo, budući da njihovi izvorni planovi da imaju 16 skupina od po tri momčadi u prvoj fazi, s po dvije iz svake prolaze u sljedeću fazu, sada također izgledaju opasno dosadno i potencijalno s plodnim tlom za kalkulacije i nesportsko ponašanje.

Kako sada stvari stoje za 2026., kada Kanada, Meksiko i SAD zajedno budu domaćini Svjetskog prvenstva, postoji rizik od mnogih "mrtvih utakmica", primjerice ako bi posljednja utakmica u skupini bila između dvije momčadi koje već imaju po jednu pobjedu i stoga su se već plasirali.

FIFA je ranije ove godine priznala da je zabrinuta zbog mogućnosti namještanja rezultata u kojima bi dvije momčadi mogle odigrati s pozitivnim rezultatom za obje, što bi eliminiralo treću momčad iz skupine.

- To je pitanje koje je pokrenuto - rekao je potpredsjednik FIFA-e Victor Montagliani u ožujku.

U formatu 2026. od 48 momčadi, nakon grupne faze ostaju 32 i tada turnir odlazi u nokaut fazu. Alternativni formati sada su na stolu, a Vijeće FIFA-e, svemoćni kabinet organizacije, treba odlučiti sljedeće godine.

Foto: Paul Childs/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - FIFA Legends Event - Hyatt Regency Oryx Doha, Doha, Qatar - December 11, 2022 FIFA president Gianni Infantino during the FIFA Legends Event REUTERS/Paul Childs Photo: Paul Childs/REUTERS

Oni su, prema FIFA-inom voditelju globalnog nogometnog razvoja Arseneu Wengeru, 12 skupina od po četiri momčadi, s najboljim trećeplasiranim momčadima koje prolaze dalje zajedno s prve dvije, ili druga opcija da se Svjetsko prvenstvo podijeli u dva odvojena natjecanja od po 24 momčadi, od kojih svako uključuje šest skupina po četiri ekipe. Pobjednik svakog od tih odvojenih natjecanja sastao bi se u finalu.

S obzirom na to koliko su dramatične i uzbudljive bile neke od skupina od četiri momčadi na mundijalu u Kataru, to se čini održivijim prijedlogom.

Ali to će značiti značajno povećanje broja utakmica. Svjetsko prvenstvo u Kataru s 32 momčadi ima ukupno 64 utakmice, a bit će završeno u 29 dana, a za sada će finale 2026. biti s 80 utakmica tijekom 32 dana. S četiri momčadi u svakoj skupini, bilo bi čak 104 utakmice, što zahtijeva trajanje od najmanje tjedan dana više.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Fans in Zagreb watch Argentina v Croatia - Zagreb, Croatia - December 13, 2022 Croatia fans react at the Ban Josip Jelacic Square after Argentina's Lionel Messi scores their first goal REUTERS/Antonio Bronic TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Antonio Bronic/REUTERS

Međutim, više utakmica značilo bi više novca od televizijskih prava, a kako Svjetsko prvenstvo donosi oko 90 posto prihoda FIFA-e, njezini će čelnici biti u iskušenju.

Svjetsko prvenstvo u Katru zaradilo je 7.5 milijardi dolara od prava i sponzorskih prihoda, jednu milijardu više nego ono 2018. u Rusiji, objavila je FIFA prošli mjesec.

