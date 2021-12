Zajec: Bišćan je trener za Dinamo, ali i za repku nakon Dalića

Uvjerljivu pobjedu za nogometaša godine u izboru Večernjeg lista 1984. godine odnio je Velimir Zajec, kapetan Dinama i reprezentativac tadašnje države. Imao je 21 bod više od drugoplasiranog Miloša Šestića. Zeko je kasnije bio i trener Dinama, a na desetom mjestu u tadašnjem izboru našao se još jedan bivši trener plavih, Vahid Halilhodžić. Velimir Zajec legenda je Dinama i našeg nogometa, ali je isto tako i legenda grčkog nogometa i Panathinaikosa u kojem je nakon Dinama nastavio igračku karijeru, a bio je tamo i sportski direktor i trener.

Kakva je tamo 'faca', uvjerili smo se nekoliko puta, kada je Dinamo bio na pripremama na Kreti i u Ateni te kada je s Olympiakosom igrao u Ligi prvaka.

Livaja i Oršić iz HNL-a

I danas je u Ateni, otišao je iz Zagreba 6. prosinca i u Grčkoj će ostati do proljeća, tamo mu je i obitelj. Oporavio se nakon zdravstvenih tegoba, a kad smo se zadnji put čuli dok je još bio u Zagrebu, prekinuli smo ga u partiji tenisa.

– Mogu reći da mi je zdravlje sad solidno, malo igram tenis iako u Ateni baš i nema dvorana za tenis kao kod nas, a kad pada kiša, ne može se igrati dva dana, dok se ne posuši. Imam i u Ateni društvo za tenis iako nije to baš kao u Zagrebu – kaže Zajec koji je, dok je bio u Dinamu, i nas novinare tjerao na sportske aktivnosti, nogomet i tenis, uz njega nikad nije bilo mira.

– Pa treba tako, ne može se samo jesti i piti, ha-ha. Ma sve je to rekreativno, nisam ja baš nekakav igrač, čim ne prođeš pravu školu tenisa, sve je to osrednje. Kad igramo, bude to od 13 do 15 sati, onda malo jedemo i popijemo, pa opet igramo od 17 do 19. Ma ne, nije teško, pa igramo parove – kaže nam Zeko.

Kad smo mu rekli da je u žiriju za izbor najboljeg nogometaša Večernjeg lista, dali smo mu nekoliko dana da složi svoj poredak desetorice najboljih. Očito nije puno dvojio, za pola sata poslao je svoj izbor u kojem je na prvom mjestu, očekivano, Luka Modrić.

– On je neupitan. I tako već deset godina. Ma on će takav ostati za sva vremena, nitko mu ne može ni blizu, ne samo u našem nogometu, u reprezentaciji nego ni u Real Madridu, on je jednostavno nedodirljiv. Bio je i najbolji igrač na svijetu, i danas je moderan igrač, vođa na terenu, ali on i sada puno trči i traži igru, uvijek ima viziju. Luka nije ni klasični razigravač, desetka ni klasični destruktivac, radilica, on je sve, jedan od najmodernijih veznih igrača – pun je hvale za Luku Modrića legendarni Zeko.

Na njegovu popisu najboljih u godini koja nam je na izmaku našla su se i dva igrača iz naše nogometne lige, Marko Livaja i Mislav Oršić.

– Livaja je moderni napadač koji je puno toga dobroga donio Hajduku i to me nije iznenadilo jer je jako dobro igrao i u Grčkoj dok je bio ovdje, isto je radio prevagu. On je rođeni strijelac, ali ima i osjećaj za igru, za podvaliti loptu. Šteta ga je gurati na krilo, uvaljivati ga u nekakve taktičke kombinacije. Svojom je igrom puno pomogao Hajduku, uostalom, najbolji je igrač hrvatske lige. A Oršić je napravio sjajne stvari, ti njegovi ulasci s lijevog krila suparnicima su radili probleme. Ima sve što treba modernom napadaču, taj odličan udarac kojim je zabio neke ključne golove. Oršić je kapacitet i za reprezentaciju, dobro bi joj došao iako ima nesreću. U reprezentaciju nije lako ući, a još je teže kad na toj poziciji igra odlični Perišić koji je s pravom nedodirljiv – objašnjava nam Zajec.

Livaja i Oršić dokazali su se u našoj ligi koja je očito sve bolja.

– Pratim koliko god stignem i mogu reći da nam se liga jako podignula, sad se stvorila ta velika četvorka i gledamo veliku borbu na vrhu, svima je postalo jako zanimljivo. Mene veseli što je Osijek tako dobar, što je već drugu godinu u vrhu, s Bjelicom rade jako dobar posao. Sviđa mi se što su pokazali da se klub može jako dobro voditi s ulaskom privatnog kapitala, pokazali su da takav model može dobro funkcionirati. Hajduk je godinama bio u velikim problemima, stalno je mijenjao klupsko vodstvo, uprave, iako je grad većinski vlasnik.

U vođenju Hajduka sve veću ulogu imaju navijači. Nešto slično je i u Zajecovu bivšem klubu, Panathinaikosu koji više nije u vrhu grčkog nogometa, znamo da se taj model ni Zajecu nije svidio.

– Ne bi samo navijači trebali voditi klub. Istina je da se Hajduk sad dignuo, ali bez prave klupske politike neće im biti lako. U Panathinaikosu se pokazalo da navijači ne mogu voditi klub, treba pronaći nekakav model u kojem će klub voditi mješavina privatnog kapitala, pa i politike i navijača kroz članstvo, ali samim klubom trebaju upravljati ljudi koji su za to stručni, koji znaju kako se to radi.

Dinamo i dalje dobro plovi, vratio se na prvo mjesto iako je imao dosta turbulentnu jesen za razliku od prvog dijela godine kada je napravio čuda ulaskom u četvrtfinale Europske lige, osvojio dvostruku krunu.

– Kod nas uvijek postoje upitnici oko zakonodavstva, zakona, stalno nešto treba usklađivati, uvijek se tu o nečemu kalkulira, ali Dinamo dobro pliva, a ima i jako dobru bazu igrača. Na kraju su jesen završili kao prvi, to sam i očekivao jer imaju najbolji i najveći kadar koji im je i trebao zbog ogromnog broja utakmice, imali su mogućnost rotacije, čuvanja igrača, iako bi igrači danas stalno morali biti u stanju igrati svaka tri dana.

Dinamo i dalje dobro pliva

Zajec dobro zna kako se radi i živi u Dinamu. Nakon što je Željko Kopić odradio svoj privremeni mandat na klupi Dinama, i to prilično uspješno, postavljalo se pitanje tko će voditi plave na proljeće. U međuvremeno je potvrđeno da na klupi ostaje Kopić, sada bez atributa "privremeni".

– Očigledno je Kopić pokazao da ima "štofa". Kad je o treneru Dinama riječ, ja bih na tom mjestu volio vidjeti Igora Bišćana, kao što ga vidim na mjestu izbornika naše reprezentacije kada jednom Dalić ode. Pokazao je trenerski gen. Gdje god je radio, radio je dobro i napravio rezultate. I svi ga poštuju, a to je jako važno – kaže Zajec.

Kad je o reprezentaciji riječ, Zeko je zadovoljan onime što je naša najbolja vrsta napravila, prije svega jer je izborila izravan odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati za godinu dana.

– Reprezentacija nam je svima u fokusu, to svi gledaju i prate i najvažnije je da je sve dobro prošlo. Istina, bilo je izazovno, ali mi smo rođeni za te drame, volimo malo sami sebi zakomplicirati život, ali kad se dovedemo u takvu situaciju, onda smo najjači.

Nakon Rusije promijenilo se i dosta igrača, napravljena je poprilična smjena generacije.

– Nije to nikad lako, pogotovu nakon što se osvoji srebro na Svjetskom prvenstvu, otišli su neki igrači. Po meni najviše fali Mandžukić, on je bio izuzetno važan igrač za našu reprezentaciju i još nismo našli pravu zamjenu za njega iako tu imamo Petkovića, Kramarića, Livaju. No, primjerice, Petković i Kramarić su drukčiji tipovi igrača i, kad ih staviš, onda ti trpi sredina, pa to nije dobro, morao bi mijenjati formaciju, ideju igre, a to nosi znatno veće probleme. Meni je Kramarić odličan, zabija u Njemačkoj, a ako nije u prvih jedanaest repke, ne znači da nije veliki igrač – zaključio je Velimir Zajec.

OSOBNI KARTON:

Velimir Zajec rođen je 12. veljače 1956. godine u Zagrebu. Nogomet je počeo igrati u Dinamu u kojem je za prvu momčad igrao deset godina i odigrao 238 utakmica. S plavima je osvojio dva kupa, ali kao najveći rezultat sigurno mu svi računaju naslov prvaka bivše države koji su plavi osvojili 1982. godine nakon 24 godine čekanja, a Zeko je bio kapetan te momčadi. U izboru Večernjeg lista proglašen je za najboljeg nogometaša Jugoslavije.

Kad je napunio 28 godina, preselio se u grčki Panathinaikos gdje je igrao još četiri godine i tamo se 1986. okitio naslovom prvaka. Nakon igračke karijere bio je sportski direktor Dinama, potom je vodio akademiju Panathinaikosa, pa postao njihov glavni trener. Uslijedio je povratak u Dinamo na mjesto glavnog trenera, pa ponovni odlazak u PAO gdje je bio direktor.

Bio je direktor u engleskom Portsmouthu, pa onda i glavni trener. Zadnji trenerski posao bio mu je – trener Dinama, ali tu je bio samo nekoliko mjeseci dok nije smijenjen.

ZAJECOVIH 10:

1. Luka Modrić (Real) 10 bodova

2. Ivan Perišić (Inter) 9

3. Marcelo Brozović (Inter) 8

4. Mateo Kovačić (Chelsea) 7

5. Dejan Lovren (Zenit) 6

6. Joško Gvardiol (Dinamo, Leipzig) 5

7. Andrej Kramarić (Hoffenheim) 4

8. Josip Juranović (Legia, Celtic) 3

9. Marko Livaja (Hajduk) 2

10. Mislav Oršić (Dinamo) 1

