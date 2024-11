VIDEO Vatreni je izluđivao velikana: Branio nemoguće pa na kraju posustao protiv jednog od najboljih

Prvi dvoboj 11. kola njemačke Bundeslige pripao je Bayernu. Na Allianz Areni momčad Vincenta Kompanyja pobijedila je Augsburg rezultatom 3:0. Tri pogotka na utakmici postigao je Harry Kane, od čega su dva bila iz kaznenih udaraca.

Iako je primio tri gola, sjajnu ocjenu od 9.1 prema SofaScoreu dobio je Nediljko Labrović. Donedavni golman Rijeke i aktualni hrvatski reprezentativac srušio je ovosezonski rekord Bundeslige po broju obrana na jednoj utakmici. Skupio ih je 11, a dosadašnji rekorder bio je Kaua Santos, 21-godišnji čuvar mreže Eintrachta koji je također Bayernu obranio 10 lopti. Santos je također tada, bilo je to 6. listopada, primio tri gola u utakmici koja je završila remijem 3:3.

Do 63. minute je Augsburg držao bod, a najveće zasluge za to imao je hrvatski reprezentativni vratar Nediljko Labrović koji je sjajno čuvao mrežu gostiju netaknutom. No, u 63. minuti je Kane dobio priliku iz kaznenog udarca koju nije propustio. Kad se činilo da će to ostati jedini pogodak na utakmici, Kane je u sučevom dodatku postigao još dva gola, u 93. minuti opet iz kaznenog udarca, a u 95. minuti iz igre. Kane je sada sa 14 golova ponovno sam na vrhu ljestvice strijelaca Bundeslige, a Omar Marmoush iz Eintrachta ih ima 11. Kristijan Jakić nije bio ni među pričuvama Augsburga.

Bayern je povećao svoju prednost pred drugoplasiranim RB Leipzigom na osam bodova, uz utakmicu više. Bavarci imaju 29 bodova, a najbliži pratitelji su RB Leipzig sa 21 i Eintracht sa 20. Augsburg ima 12 bodova i nalazi se na 13. mjestu.