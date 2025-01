VIDEO Svjetski prvak i olimpijski pobjednik: Hrvatski reprezentativci najčešće me pitaju 'Tko si ti'?

“Indijanac? To je onaj obrambeni igrač koji stoji dalje od svih, on tamo nešto trčkara i lovi loptu”, tako je legendarni “ministar obrane” rukometne reprezentacije Hrvatske, Denis Špoljarić, objasnio pojam svojstven za rukometnu igru. Vlado Šola nam je otkrio koji udarac u rukometu pripada “vremenu dinosaura” dok je Vedran Zrnić otkrio što je u rukometu “suhi list”. Nakon što je Hrvatska pobjedom otvorila Svjetsko rukometno prvenstvo za muškarce, jasno je da imaju priliku popeti se na visine legendarnih generacija rukometaša koji su se vraćali sa zlatnim medaljama s Olimpijskih igara i SP-a.

U kratkom razgovoru Šola nam je otkrio kako je zapravo stao na gol reprezentacije, koliko je imao masnica od udaraca loptom te što bi poručio nasljednicima u dresu reprezentacije. “Dečki, uživajte u svakom trenutku koji provedete na terenu jer kad napraviš odmak od dvadeset godina onda zapravo shvatiš koliko ti je bilo lijepo u tom periodu”. Vedran Zrnić bio je zlatni u Ateni i Portugalu te je igrao finala na SP-u u Tunisu i Hrvatskoj. Međutim i on je kao mladi reprezentativac morao proći svojevrsne inicijacije da se dokaže u krugu velikana. “Najveći autoriteti bili su Ivano Balić i Pero Metličić. Kao mladi igrač morao sam raditi svakakve stvari. I Duvnjak je nosio lopte, baš kao što smo i mi to radili”, nasmijao se dobro raspoloženi Zrnić koji će u zagrebačkoj Areni pratiti sve utakmice naše reprezentacije na putu do, nadamo se, ponavljanja uspjeha generacije prije dva desetljeća.

Nekoć kao igrač, danas kao desna ruka izbornika Dagura Sigurdssona, Špoljarić je usporedio rukomet nekad i danas: “Kriteriji kod sudaca su sada puno drukčiji nego ranije. Sad ga ne smiješ taknuti, ne smiješ ovo, ne smiješ ono jer je odmah dvije minute ili žuti karton”, reći će Špoljarić.

Zanimalo nas je što aktualni reprezentativci pitaju danas trenera Špoljarića.

“Što me najčešće pitaju? Tko si ti”, nasmijao se Špoljarić otkrivši kako je atmosfera u našoj reprezentaciji sjajna a tome je svakako pridonijela i pobjeda na otvaranju SP-a. Hrvatska je, uz Dansku i Norvešku, jedan od domaćina Svjetskog rukometnog prvenstva za muškarce kojem je službeni partner Intersport a koji se aktivno uključio u promociju SP-a na način da organizacijom ovakvih i sličnih događaja čini sve kako bi približio rukometno prvenstvo ljubiteljima ovog sporta, samim navijačima i lokalnoj sportskoj zajednici.

Globalni lider u maloprodaji sportske opreme time i nadalje potvrđuje posvećenost sportu za što je Andy Hogg, generalni direktor brenda i marketinga Intersport Internationala izjavio kako su iznimno ponosni što doprinose okupljanju strastvene rukometne zajednice.

Legende otkrivaju što je u rukometu frkafulja!

Znate li što je “indijanac” u rukometnoj igri? Ili frkafulja, suhi list…? Vlado Šola, Denis Špoljarić i Vedran Zrnić otkrivaju pojmove iz rukometa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vlado Šola: “Uživajte u svakom trenutku, shvatit ćete kako je bilo lijepo”

Legendarni vratar rukometne reprezentacije imao je poruku za naše raprezentativce koji će ovih dana na SP-u u Zagrebu pokušati ponoviti uspjehe njegove generacije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vedran Zrnić: “Kao mlađi igrači morali smo svašta raditi”

Vedran Zrnić bio je olimpijski pobjednik i svjetski prvak s reprezentacijom Hrvatske. Put do toga nije bio lak. Pogledajte što je Zrna trebao raditi da se dokaže Baliću, Metličiću…

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Denis Špoljarić: “Dečki me u repki pitaju: Tko si ti”

Bio je “ministar obrane” čuvene generacije naših rukometaša, a sada je pomoćnik Dagura Sigurdssona koji nam otkriva kako je bilo igrati s najvećim svjetskim rukometašima i tko mu je bio najteži za čuvanje.