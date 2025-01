Tko sve igra na Svjetskom prvenstvu rukometaša? Jedna reprezentacija ispisala je povijest

Na ovogodišnjem Svjetskom rukometnom prvenstvu prvi put će igrati 32 reprezentacije. Širi broj reprezentacija tako nije mogao proći bez barem jednog debitanta. A to su ulogu ovoga puta preuzeli rukometaši Gvineje. Oni su postali 65. zemlja koja je zaigrala na svjetskom prvenstvu. Gvineja će jako dobro zapamtiti 26. siječnja 2024. godine. Tog dana su igrali za peto mjesto na prvenstvu Afrike i pobijedili Kongo. Ta pobjeda im je također osigurala najbolji plasman u povijesti u četiri nastupa na kontinentalnom prvenstvu, nadmašivši njihovo šesto mjesto osvojeno 2022. godine. Zanimljivo je da rukometaši Gvineje nisu prva reprezentacija te zemlje koja se kvalificirala na jedno veliko natjecanje. Prije njih je nastup na svjetskom prvenstvu izborila juniorska ženska reprezentacija. No, na njihovu žalost to Svjetsko prvenstvo 2020. godine nije se igralo zbog korone. Ali, njihove juniorke su se kvalificirale i za sljedeća dva svjetska prvenstva (2022., 2024.) i na svakom su završile na respektabilnom 23. mjestu. S populacijom od nešto manje od 12,5 milijuna stanovnika, Gvineja ima puno potencijalnih sportaša, ali ima samo oko tisuću registriranih igrača koji se nalaze u rukometnim žarištima diljem zemlje u gradovima Conakry, Sangaredi, Fria i Kamsar i natječu se u dvije seniorske lige u muškom i ženskom rukometu, plus Gvinejski kup i Conakry kup. Gvineja ima mješavinu talenata diljem svijeta, a mnogi iz rostera igraju u Francuskoj. Naravno ne u prvoj već u trećoj i četvrtoj ligi.

- Naš glavni cilj je steći iskustvo i pokazati potencijal protiv najboljih momčadi na svijetu. Iako smo svjesni težine natjecanja, cilj nam je postići dobre rezultate, boriti se u svakoj utakmici i upisati se u povijest svjetskog rukometa. Svaka pobjeda bila bi korak prema našem cilju da pružimo dobru izvedbu i učinimo Gvineju ponosnom. Mi smo grupa gdje je svaki igrač spreman dati najbolje od sebe za dobrobit momčadi. Zajedno se suočavamo sa svim izazovima, podržavajući jedni druge, što nam omogućava da idemo dalje – rekao je Omar Baradji, kapetan Gvineje.

Koga ljube naši rukometaši? Kapetan je oženio svoju srednjoškolsku ljubav, a ovom je igraču na vjenčanju pjevala Maja Šuput

Po kvaliteti Gvineja će sigurno biti među reprezentacijama koje će sigurno igrati President Cup, natjecanje na kojem sudjeluju reprezentacije koje ispadnu u prvom krugu. Uz njih ima tu još nekoliko slabijih reprezentacija. Primjerice Zelenortski otoci. Njima će ovo biti treći nastup. Na prošlom, 2023. godine osvojili su 23. mjesto. Izborili su i nastup na SP-u 2021. godine ali su usred turnira odustali zbog velikog broja zaraženih igrača.

- Naša prošla dva svjetska prvenstva imala su različite emocije. Na prvom SP-u odigrali smo samo jednu utakmicu zbog covida, ali drugi nastup na SP-u za nas je bio nevjerojatan. Što se tiče ovog trećeg, moramo biti spremni, imati više strpljenja i biti smireni i lagani. Uživat ćemo u svakom trenutku – rekao je Leandro Semedo, koji ej sudjelovao an oba prijašnja SP-a.

- Imamo tešku skupinu ali imamo svoje ciljeve i želimo još jednom proći u drugi krug. Ključna utakmica za prolaz bit će ona protiv Kube koja je došla s mladom reprezentacijom – rekao je Semedo koji kao i većina njegovih suigrača, klupski rukomet igra izvan Zelenortskih otoka.

No, za razliku od svojih suigrača koji uglavnom igraju u Portugalu, on igra u Kuvajtu, gdje je u rujnu s Kuwait Sporting Clubom osvojio 39. arapsko klupsko rukometno prvenstvo. Nacionalno prvenstvo igraju ekipe iz 10 vulkanskih otoka u blizini zapadne obale Afrike. Finalni dio igra se na jednom od otoka, različitim do godine do godine.

Kuba igra na svjetskom prvenstvu nakon 16 godina. Zadnji put su igrali upravo u Hrvatskoj 2009. godine kada su na kraju osvojili 20. mjesto. Imali su sjajnu reprezentaciju sredinom i krajem osamdesetih, te početkom devedesetih kada su ostvarivali plasmane između 13. do 15. mjesta da bi 1999. godine bili osmi.

Uoči početka svjetskog prvenstva Kuba se pripremala u Europi, uključujući tjedan dana u francuskom Chatelleraultu gdje su odigrali prijateljske utakmice protiv Saint-Cyra, Grand Poitiersa i Rezea. Nakon praznične stanke vratili su se u Europu na posljednji tjedan priprema prije otvaranja svjetskog prvenstva protiv Slovenije. Boravili su trening kampu, u Hrvatskoj, od 4. do 10. siječnja.