VIDEO Španjolci i Englezi u Splitu gledali finale pa se potukli, kamere su snimile tučnjavu

Španjolska nogometna reprezentacija po rekordni, četvrti put u povijesti osvojila je naslov prvaka Europe pobijedivši u nedjeljnom finalu na Olimpijskom stadionu u Berlinu reprezentaciju Engleske sa 2-1 (0-0).

Španjolci su poveli u 47. minuti pogotkom Nice Williamsa, a u 73. minuti izjednačio je Cole Palmer. Za konačnih 2-1 i slavlje Španjolaca u 86. minuti je gol postigao Mikel Oyarzabal.

Španjolci su tako u svom petom finalu došli do četvrtog naslova, dok su Englezi drugi put zaredom izgubili u finalu, jer su prije tri godine na svom Wembleyu poraženi od Talijana u raspucavanju jedanaesteraca.

14.07.2024 EURO 2024

Spain🇪🇸 vs England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Spanish fans cornering English fans in a fanzone in Croatia, Split, more photos, videos here: https://t.co/UsGzqGIbqP pic.twitter.com/FXFLmTkusF