Dva gola zabio je Mehid Taremi (22-11m, 74), a među strijelce se upisao i Vitinha (52). Taremi je mogao upisati i hat trick, ali je u 66. minuti promašio jedanaesterac. Za Tondelu je zabio Neto Borges (73).

Za Porto je ovo bilo 32. finale Kupa i 18. naslov, a klub sa stadiona Draghao ove je sezone osvojio i prvenstvo.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS Soccer Football - Primeira Liga - FC Porto v Estoril Praia - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - May 14, 2022 FC Porto players celebrate their first goal, an own goal scored by Estoril Praia's Joaozinho REUTERS/Pedro Nunes Photo: PEDRO NUNES/REUTERS

Tondela je prvi put dogurala do finala.

Benfica je rekorder sa 26 naslova pobjednika Kupa.

>> NAJBOLJE TRENUTKE UTAKMICE POGLEDAJTE OVDJE.