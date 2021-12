VIDEO Pogledajte Babićev nokaut u najtežoj borbi karijere

Francuski teškaš David Spilmont pao je pod tempom našega Alena Babića! Savage je stigao do svoje desete pobjede u profesionalnoj karijeri.

U manchesterskoj AO Areni čak se i Babić oznojio boksavši do čak šeste runde, no onda više niti Francuz nije mogao izdržati. Drugo brojanje presudilo je 'divljakovom' protivniku, iako je u nekim trenucima bilo čak i škakljivo za Hrvata.

Kako je to izgledalo, možete pogledati u videu ispod:

BABIC WINS THE WAR OF ATTRITION 😤



10 KO'S IN 10 FIGHTS FOR THE SAVAGE 💥 pic.twitter.com/FSAlnFzhLm