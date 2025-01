VIDEO Noćni kaos u Beogradu: Gradom odjekivali topovski udari, ljudi se gađali bakljama

Večeras od 21 sat na beogradskom stadionu Marakana na rasporedu je dvoboj 7. kola Lige prvaka između Crvene zvezde i nizozemskog PSV-a. Nema na raspolaganju gostujući sastav Ivana Perišića koji nije prijavljen za prvu fazu, odnosno natjecanje po skupinama. Zvezda i PSV za njihov su obračun imali i onu lošu, navijačku uvertiru.

Srpski mediji pišu da se u noći s ponedjeljka na utorak dogodio žestok obračun navijača na beogradskim ulicama. Korištena su brojna pirotehnička sredstva, a navijači su se gađali bakljama i ostalim predmetima koje su tada imali pri ruci.

Policija je na sreću uspjela spriječiti masovniju i puno goru tučnjavu. U centru Beograda odjekivali su topovski udari i razne druge pirotehničke naprave. Građani koji su se tamo zatekli policiji su ispričali da su Delije, navijači Crvene zvezde bakljama gađali Nizozemce.

21.01.2025🇷🇸 Delije attacked PSV before tomorrow match, click here for more videos: https://t.co/8cbCXoqUv6 pic.twitter.com/uufdvRaD3K