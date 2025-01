Dinamo ima novog napadača! Ovo bi pojačanje moglo biti ključno u borbi za naslov

Francuski napadač s bjelokošćanskom putovnicom Wilfried Kanga (26) novi je član zagrebačkog Dinama, objavio je aktualni hrvatski nogometni prvak. Iskusni napadač je potpisao višegodišnji ugovor, a došao je kao igrač berlinske Herthe pri čemu je jesenski dio aktualne sezone proveo na posudbi u Cardiff Cityju.

"Igram na mjestu isturenog napadača, a od svojih bih nogometnih kvaliteta mogao izdvojiti čvrstinu u igri, mogu tražiti dubinu, zadržati loptu," istaknuo je Kanga u kratkom predstavljanju neposredno po potpisu ugovora. Rođen je 21. veljače 1998. godine u pariškom predgrađu Montreuil-sous-Bois. U mlađim je uzrastima kratko nastupao za francusku U-20 reprezentaciju, međutim od 2016. nastupa za selekcije Obale Bjelokosti. U mlađim uzrastima je upisao pet, a u seniorskoj vrsti jednu utakmicu.

Prošao je akademiju Paris Saint-Germaina, kasnije je nastupao na posudbi za Creteil, a potom igrao za Angers, turski Kayserispor, švicarski Young Boys, berlinsku Herthu i na posudbama u belgijskom Standardu i Cardiff Cityju.

"Trebao bi to biti dobar spoj, mislim da trener Cannavaro i ja imamo sličan način razmišljanja, sličan pogled na nogomet i mislim da ću se prilagoditi momčadi onako kako to žele i trener, a i suigrači", rekao je Kanga pa dodao: "Mislim da mi je najviše odgovarao stil kakvim smo igrali u Švicarskoj. Bio je to drukčiji način igre nego u klubovima u kojima sam nastupao kasnije. Zabijao sam dosta golova jer smo igrali napadački, kao momčad, težili posjedu lopte... Bili su i dobri suigrači u pozadini. Uglavnom smo imali loptu u nogama. Bilo je zadovoljstvo igrati u Švicarskoj."

"Znam da Dinamo imamo puno talenata, da je u momčadi dosta iznimno kvalitetnih, tehnički sjajno potkovanih.igrača. Naglašen je momčadski duh na čemu inzistira i trener. Vjerujem da ćemo popraviti ono što treba i da ćemo na kraju sezone biti zadovoljni," dodao je. "Modre" u srijedu u Londonu protiv Arsenala očekuje nastavak Lige prvaka.