VIDEO Neobičan oproštaj od prijatelja: A onda su učinili nešto nevjerojatno!

U Meksiku je prije dva dana ubijen 16-godišnji Alexander. Mladić je bio nogometaš Monterreya pa su se njegovi prijatelji i suigrači od njega oprostili na vrlo neobičan način.

Naime, lijes s pokojnim Alexanderom su prije pokopa postavili kraj nogometnih vrata. Nakon dodavanja jedan njegov prijatelj pogodio je lijes, lopta se odbila i završila u golu.

Svi su nakon toga skočili nas lijes i počeli skandirati njegovo ime. Video se ubrzo našao na društvenim mrežama i sada kruži internetom.

16 year old Alexander was murdered in Mexico.



His teammates took him to back to where they all played football together for one last goal.



R.I.P Alexander.



