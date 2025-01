VIDEO Navijači se na društvenim mrežama izruguju Modriću zbog ovih videa: 'Mene je sram'

Real Madrid lani je 15. put postao prvak Europe nakon što je na Wembleyju pred više od 86 tisuća ljudi svladao Borussiju Dortmund s 2:0. I Luka Modrić sudjelovao je u tom pothvatu kraljeva te tako stigao do svoje šeste Lige prvaka.

A nakon utakmice u svlačionici Reala uslijedilo je veliko slavlje, a video toga sada se opet dijeli na društvenim mrežama. U prvom planu je Modrić i njegov ples.

Naime, igrači Reala zaplesali su u svlačionici, a njima se pridružio i hrvatski kapetan. Međutim, Modrićevi pokreti nisu bili baš tako graciozni. Nakon toga se pojavio i video poslije pobjede nad Barcelonom u kojima hrvatski kapetan opet pleše na svoj način.

Navijači se na društvenim mrežama šale na račun Modrića i njegovog plesanja pa tako neki pišu da ih je sram kada to gledaju. No, najvažnije je da Luka svoj posao, igranje nogometa, radi fenomenalno.

We need to win the UCL so we can get more Dancing steps from Modric...



What is he even doing 😂 pic.twitter.com/mvPvx1uGSy