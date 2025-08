VIDEO Luka Modrić zadivio Talijane! Scene za povijest, ovako nešto se rijetko viđa

Scene kakve se rijetko viđaju čak i u nogometnoj metropoli poput Milana obilježile su službeno predstavljanje Luke Modrića. Talijanski mediji ostali su zapanjeni, ističući kako su takvu euforiju i strast doživjeli samo rijetki velikani koji su nosili crveno-crni dres. Nakon službene konferencije za medije, Modrić se uputio prema klupskoj trgovini u ulici Via Dante, gdje su ga dočekale stotine, ako ne i tisuće navijača. Cijela ulica bila je blokirana dok su navijači uglas pjevali njegovo ime, s nestrpljenjem iščekujući da se pojavi na prozoru. Kada je hrvatski kapetan izašao, držeći dres s brojem 14, nastao je delirij. Bacio je nekoliko dresova u raspjevanu masu, a zatim se spustio među navijače kako bi dijelio autograme i fotografirao se s najsretnijima, signalizirajući od prvog trenutka duboku povezanost s novom sredinom.

Na svojoj prvoj konferenciji za medije kao igrač AC Milana, Modrić nije gubio vrijeme. Poslao je snažnu i nedvosmislenu poruku suigračima i cjelokupnoj javnosti o svojim ciljevima. Nakon razočaravajuće sezone u kojoj je klub ostao bez europskih natjecanja, novi trener Massimiliano Allegri i sportski direktor Igli Tare okrenuli su se Modriću da donese iskustvo i pobjednički mentalitet. "Svi se sjećamo Milana kao jedne od najboljih momčadi na svijetu. Ne možemo se zadovoljiti osrednjom sezonom ili samo kvalifikacijama za Ligu prvaka", izjavio je Modrić i dodao: "Vrlo sam kompetitivan i to želim prenijeti na momčad. Minimalni cilj je Liga prvaka, ali Milan se mora boriti za trofeje. To je moj cilj i trebao bi biti cilj svih koji rade u Milanu."

Odluka o dolasku u Serie A bila je duboko osobna, otkrio je Modrić. Njegova veza s Rossonerima seže u djetinjstvo, kada je s divljenjem pratio talijanski nogomet. "Odrastao sam gledajući talijansku ligu, a Milan mi je bio najdraži klub u Italiji. Moj idol, Zvonimir Boban, bio je ondje i ostavio je dubok trag. Uvijek sam gajio posebnu naklonost prema crveno-crnim bojama", priznao je Luka. Iako mu je 39 godina, nakon emotivnog oproštaja od Real Madrida, gdje je u 13 sezona osvojio čak 28 trofeja, uključujući šest naslova Lige prvaka, istaknuo je da ga uzbuđenje oko novog poglavlja i dalje motivira.

