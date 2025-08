VIDEO Modrić izazvao stampedo u Milanu kada se pojavio među navijačima, pogledajte tu ludnicu

Kao prvo mogu Milanu dati svoje iskustvo i nadam se da ću ispuniti sva navijačka očekivanja, rekao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić na službenom predstavljanju u svom novom klubu Milanu.

Kao najtrofejniji igrač u njegovoj bogatoj povijesti ovog je ljeta Modrić, nakon čak 13 godina, napustio madridski Real te je prešao u redove Milana.

„Kao dječak sam najviše gledao talijansku Serie A. Milan mi je oduvijek bio najdraži talijanski klub, a bio mi je još draži jer je za njega igrao moj idol Zvonimir Boban. Uvijek sam bio posebno vezan za Milan. Radit ću naporno i želim u dresu svog novog kluba biti jednako dobar kao i prije. Dati Milanu ono što sam davao svojim prijašnjim klubovima. Jasno mi je da su očekivanja od mene velika, no spreman sam na to“, rekao je 39-godišnji Modrić.

„Želim se što prije prilagoditi na Serie A koja je vrlo konkurentna i vraća se razdoblju kada je bila najbolja liga na svijetu. Uvijek mi je bio užitak gledati Serie A. Jedva čekam započeti ovaj izazov i mi u Milanu se ne smijemo zadovoljiti osrednjom sezonom ili tek plasmanom u Ligu prvaka. Gledao sam neke prijateljske utakmice Milana ovog ljeta. Bilo je dosta dobro, ali vjerujem da možemo još napredovati“, iznio je svoje mišljenje Modrić te dodao da je prepun entuzijazma prije počeka milanske avanture.

„Uvijek sam bio prilično natjecateljski nastrojen i takav stav želim prenijeti i na momčad. Milan uvijek mora težiti osvajanju trofeja i nadam se da ćemo pokazati takav karakter na terenu. Milan je veliki klub s velikom vojskom navijača. Doček koji sam doživio u Milanu bio je impresivan“, rekao je Modrić i dotaknuo se hrvatske reprezentacije.

„Svakako je jedan od mojih ciljeva igranje na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom iduće godine, ali prvo moramo uspješno odraditi kvalifikacije. Ne bih puno govorio o budućnosti. Živim u trenutku i trenutačno mi je najvažnije da se na pravi način pripremim za start Serie A“, završio je Modrić.

Modrić se nakon toga družio s navijačima i izazvao stampedo u Milanu. U videima pogledajte kako je to izgledalo.

📽️ Luka Modric is currently at the Milan Store! Supporters are chanting: "Cardinale, you must sell" pic.twitter.com/rr2jHIlOvc