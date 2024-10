VIDEO Livaković zaradio crveni karton uz ogromnu sudačku pogrešku. Španjolac se potpuno pogubio

U susretu 4. kola skupine A1 nogometne Lige nacija Poljska i Hrvatska su u Varšavi igrale 3-3 (2-3). Poljska je povela u samom otvaranju utakmice golom Piotra Zielinskog (5), Hrvatska je preokrenula s tri gola u samo šest minuta preko Borne Sose (20), Petra Sučića (24) i Martina Baturine (26) da bi pred kraj prvog poluvremena Nicola Zalewski (45) smanjio na 3-2. U drugom poluvremenu je Sebastian Szymanski (69) pogodio za konačnih 3-3.

Vatreni su u 76. minuti ostali s igračem manje jer je glavni sudac Alejandro Hernandez pokazao je izravni crveni karton Dominiku Livakoviću koji nije mogao vjerovati. Hrvatski vratar dobio je crveni nakon prekršaja nad Lewandowskim, no nikome nije bilo jasno zbog čega je Livaković dobio isključenje. Prvi je došao do lopte i tek je onda Lewandowski naletio na njega i tu je došlo do nezgodnog sudara, a naša jedinica nije mijenjala položaj noge.

Također, nije jasno kako se VAR nije aktivirao, suci su se očigledno potpuno pogubili. Video pogledajte OVDJE.