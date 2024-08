VIDEO 'Kome zviždiš, začepi! Žena iz petnih žila vikala na navijača na Poljudu, snimka je totalni hit

Hrvatska nogometna realnost prilično je sumorna. Hajduk je ispao od slovačkog Ružomberoka, Osijek od azerbajdžanske Zire, a Rijeku je u Europi nakon ispadanja iz Europske lige od švedskog Elfsborga zadržalo samo "načelo padobrana" zbog kojega se spušta u sljedeću rundu Konferencijske lige.

Na Poljudu ovoga četvrtka - novi šok. Nakon 0:0 u prvoj utakmici u Slovačkoj, momčad pod vodstvom Gennara Gattusa doživjela je poraz od 0:1 i tako se već na Veliku Gospu oprostila od europskog nogometa za ovu sezonu. Nezadovoljnih je navijača bilo na sve strane poljudskog stadiona, ali jednoj ženi zvižduci nakon utakmice i nisu baš najbolje sjeli.

Žena je, jasno radi se o navijačici Hajduka, stala vikati na jednog muškarca koji je na tribini bio pored nje. Smetalo joj je, eto, što baš on zviždi igračima Hajduka zbog njihovog lošeg rezultata protiv Slovaka. To da joj smeta zviždanje odlučila je jasno pokazati na prvom do sebe.

- Začepi! Kome zviždiš, j***te! Šta zviždiš? - govorila je navijačica Hajduka, vidno uznemirena glasnim negodovanjem većine stadiona.

Netko je malo iznad njih na tribini imao vremena, izvadio mobilni telefon i sve to snimio. Nije trebalo dugo da snimka postane viralna...