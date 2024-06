VIDEO Slovenska legenda koja je Hrvatskoj zabila tri gola: Dalić je vrlo inteligentan čovjek

U studiju Večernjeg lista gostovao je Primož Gliha. Bivši slovenski nogometni reprezentativac s našim je novinarom Željkom Jankovićem prošao neke najaktualnije teme oko Europskog prvenstva u Njemačkoj .

Komentirao je Gliha hrvatsku utakmicu protiv Španjolske, najavio onu s Albanijom, ali i dotaknu se slovenskog, hrvatskog i srpskog mentaliteta. Pojasnio nam je zašto su danas Slovenci više nogometaši nego skijaši...

Našoj je nogometnoj javnosti Gliha poznat po tome što je jedan od trojice igrača koji su Hrvatskoj u jednoj utakmici zabijali tri pogotka. Gliha je to uspio u kvalifikacijama za SP 1998. godine. Još se sjeća 2. travnja 1997. godine i ozračja na Poljudu u utakmici koja je završila 3:3.

VIDEO Kakve su šanse Hrvatske, Slovenije i Srbije na Euru komentira legendarni Slovenac Primož Gliha

- To je jedna globalna stvar jer ste vi iza toga napravili svjetski rezultat u Francuskoj. Zbog toga kažu, eh, to je onaj što nam je zabio tri komada. Najčešće me se sjete ljeti - počeo je Gliha.

Pogledate li ponekad te pogotke?

- Ja sam tip koji ne živi u prošlosti. Jedan mi je igrač kosovske reprezentacije to pokazao, pa su se smijali: 'Uh, tko je ovaj...' Jer me praktično nisu ni poznavali. Što omladina zna što se događalo prije tridesetak godina.

Povijest je umalo otišla u nekom drugom smjeru, bez polufinala SP-a 1998. godine, ona bi za nas izgledala drugačije?

- Pa to je dobro, jer iz muke se rađa nešto veliko. No, današnji svijet se promijenio. Kada je muka, onda se skoncentriraš i onda raste strah koji je najveći pokretač. Možda je to malo i sudbina. Jer ste u onoj bivšoj državi bili malo po strani. Radilo se po nacionalnom ključu, bilo je najviše Srba, pa šest-sedam Hrvata ali i dva Slovenca... Vi Hrvati niste se tako mogli istaknuti jer je sustav takvo funkcionirao, a sport je odraz sustava i mentaliteta.

Gliha je u kvalifikacijama za Euro vodio Kosovo, a iz njegove kvalifikacijske skupine plasirali su se Rumunjska i Švicarska...

- I obje su momčadi zabile po tri pogotka u prvoj utakmici. Nogomet je došao do razine gdje svi treniraju na isti način. To je posljedica globalne informacije. Danas su svi, više-manje isti, samo reprezentacijama promijenite dresove, nećete prepoznati mentalitete... Nogomet je ono kako se osjećate taj dan kako izađete na teren. Vi niste igrali dobro, no pobijedili ste Brazil na kraju, jer ste svjetski prvaci u jedanaestercima.

Kako vam izgleda Euro?

- Puno slabije obrane, s puno više pogodaka. Puno felera ima kada govorimo u trenerskoj taktici. Šok mi je bio način na koji ste vi primili prvi pogodak protiv Španjolske. Ipak su to igrači koji igraju u ozbiljnim klubovima. I tu se utakmica prelomila. Tu sam utakmicu gledao na Ravnicama s prijateljima. Slažem se s Antonom Samovojskom. Unatoč takvoj igri i rezultatu stvorili ste tri šanse. Jeste li vi superiorni u lošoj igri ili je španjolska obrana tako loša. Sve o vama će pokazati utakmica s Albanijom. Dosta dobro poznajem njihov mentalitet, oni su vrlo motivirani, dosta agresivni, možda preagresivni, ponekad previše dekoncentriranu u toj napadačkoj želji.

Gdje su nam najveće opasnosti?

- Albanska euforija i njihov entuzijazam. U 90 minuta motivacija je najvažnija stvar. Vi Hrvati nemate centarfora, bili su to Vlaović, Šuker, Bokšić i Cvitanović koji nije mogao doći do izražaja, a bio je vrhunski. To je zato što se danas trenira potpuno drugačije. Više se djecu trenira kao kolektiv, ne radi se individualno, presingu, postavljanju... Imate veznjake, korektne bekove ali nemate Jarnija.

GALERIJA Vatreni odradili posljednji trening uoči Albanije, Dalić se odlučio za nesvakidašnji potez

Teoretizirajmo malo, što biste vi napravili da igrate protiv Albanije?

- Tu će najviše raditi psiha. Svi svakoga gledaju, pa se pojavljuju priče po sobama... Izbornik takve stvari mora rješavati, smirivati i pravilno odlučivati, a to nije lagano. Tu utakmicu morate dobiti, vi ste malo kao i Talijani, srećkovići... - kaže Gliha.

No, danas se taj pojam sreće u sportu uzima kako egzaktan parametar?

- Točno je. Čitao sam knjigu o Napoleonu kojemu su jednom na stol donijeli popis generala koje je morao odabrati: 'Samo mi dajte one koji imaju sreće...' - kazao je Napoleon. Nekima se stalno poklapa sreća... No, treba je negdje zavrijediti... Vojska je uvijek onakva kakav je general. Kakva je momčad na terenu, takav je i trener...

U koju biste kategoriju svrstali Dalića?

- U kategoriju vrlo inteligentnih ljudi koji je svoj karakter znao prilagoditi igračima takvih osobnosti u vašoj reprezentaciji. On je taj general... - kazao je Gliha.