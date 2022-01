VIDEO Izbornik Horvat prije utakmice s Danskom: Ovo je nenormalna i nikad viđena situacija

Nakon bolnog poraza od Crne Gore, pred hrvatskom muškom seniorskom rukometnom reprezentacijom još je teži ispit. Čeka ih reprezentacija koja još ne zna za poraz na ovom natjecanju i po mnogima je najveći favorit za zlato. Riječ je, naravno, o Danskoj.

Je li utakmica protiv Crne Gore bila samo slab dan Hrvatske ili je ta reprezentacija razgolitila sve naše slabosti u ovom ludom korona vremenu kad smo promijenili 29 igrača u ekipi, ostaje vidjeti. Jedno je sigurno, beskrvnost i anemičnost u obrani kao protiv Crne Gore, Danci će nemilosrdno kažnjavati.

- Idemo utakmicu po utakmicu. Nije nam drago što smo izgubili, svaki poraz boli. Dolazi utakmica s Danskom i treba se što bolje spremiti kako bismo izvukli najbolje iz momčadi. Okolnosti su kakve jesu, oduzmite Dancima 12 ili 13 igrača, a nama dajte sve i vidjeli bismo - rekao je izbornik Hrvoje Horvat.

Postava je nepoznata, što ne čudi s obzirom na situaciju.

- Treba to gledati s pozitivne situacije zbog dečkiju. Jedino pošteno je gledati što pružaju, a ne koji je rezultat. Ovo je nenormalna i nikad viđena situacija.

Jakov Gojun svjestan je da protiv Crne Gore to nije bila Hrvatska na koju su ljudi navikli.

- Nije to bila Hrvatska na koju smo navikli, koja se baca na glavu. Što je razlog, ne znam, ali dogodilo se. Moramo skupiti glave jer čekaju nas tri teške utakmice. Moramo dati sve od sebe, bez obzira u kojem smo sastavu -kazao je Jakov Gojun i dodao:

- Na nama je odraditi turnir do kraja. Meni je uvijek gušt obući ovaj dres, odmah sam pristao doći kad me izbornik zvao. Ali, treba biti iskren, došli smo ovdje bez treninga.

Danska?

- Ne treba se zavaravati, oni su kandidat za zlato i mi tu nemamo što izgubiti. Na nama je baciti se na glavu i dati sve od sebe.

Danska je aktualni svjetski prvak i srebrna s Olimpijskih igara u Tokiju. Ukupno 13 medalja s velikih natjecanja osvojili su do sada. Imaju zlata s Olimpijskih igara (2016.), svjetskih prvenstava (2019., 2021.), te europskih prvenstava (2008., 2012.). Dalje ne treba nabrajati, jer će vam se zavrtjeti u glavi. U posljednjih deset godina na 12 natjecanja osvojili su sedam medalja.

U Mađarskoj su se prošetali skupinom u Debrecenu. Dobili su Crnu Goru 30:21, Sloveniju 34:23, Sj. Makedoniju 31:21, te u drugom krugu odmah na startu Island 28:24. I samo potvrdili da su glavni kandidat za zlato.

Već godinama nose ih, vjerojatno najbolji svjetski vratar Niklas Landin i Mikkel Hansena. Do sada je imao realizaciju (20/27). Oni su zaštitni znakovi te reprezentacije. Hansen je triput, a Landin jedanput biran za najboljeg svjetskog igrača. Imaju po osam medalja, s reprezentacijom u posljednjih 11 godina. U tu skupinu super iskusnih i pomalo legendarnih Danaca spadaju još i Lasse Sven Hansen (38 godina), Mads Mensah Larssen (30), Henrik Toft Hansen (35) pa naknadno pozvani Hans Lindberg (40 god), koji je čini se pod koronom.

Ali da vas to ne bi zavaralo, Danska ima i trojicu mladih igrača koji spadaju u red najuzbudljivijih i najpotentnijih na svijetu ovoga trenutka. To su pivot Magnus Saugstrup (25. god, SC Magdeburg) 7/8 učinak, pa Emil Jacobsen (23 god., Flensburg) 7/7 do sada (ili nevjerojatnih 35 od 35 u danskoj reprezentaciji) i najmlađi Mathias Gidsel (22. god, GOG Handbold) 12/12 u Mađarskoj. I on će sljedeće sezone biti bundesligaš jer ide u berlinske Lisice.

Tu je još cijela plejada sjajnih igrača. Od Yannicka Greena ili Kevina Mollgarda na vratima, do potpuno oporavljenog i spremnog Rasmusa Laugea, Henrika Mollgaarda, Simona Halda ili Magnusa Jakobsena Landina. Sve su to redom noseći igrači bundesligaških velikana THW Kilea, Flensburga, Magdeburga itd,itd…

Na tu silu, treba udariti koronom poharana i ranjena Hrvatska. Danska je u četiri susreta do sada postigla 123 pogotka. Hrvatska 109. Još je veća razlika u broju primljenih pogodaka: Hrvatska 109, Danska 89. Hrvatska je do sada koristila vjerovali ili ne 25 igrača, Danska 21. I tu prema svemu sudeći nije kraj.